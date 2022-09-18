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Podcast成立2周年　蘇巧慧盼成父母育兒神隊友

▲立委蘇巧慧成立Podcast頻道2周年，推出特別企劃《爸媽chill一下》，希望可以減輕父母們的育兒負擔。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲立委蘇巧慧成立Podcast頻道2周年，推出特別企劃《爸媽chill一下》，希望可以減輕父母們的育兒負擔。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-18 09:29:06

立委蘇巧慧自2020年推出說故事的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，標榜推廣優質故事繪本，並在頻道中結合「台語小教室」教導小朋友母語，成為不少家長陪伴孩子，一同學習成長的最好教材。近日開播滿兩周年，推出集數也突破130集，蘇巧慧推出兩周年特別企劃《爸媽chill一下》，希望可以減輕父母們的育兒負擔。

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蘇巧慧表示，當初經營Podcast的念頭，就是希望能夠幫家長們減輕育兒壓力，透過她的Podcast頻道，讓大小朋友都能認識有趣的原創故事，家長們還可以進一步用故事來跟孩子進行較有思辨性的討論。蘇巧慧發現，雖然節目的聽眾是兒童，但因為常常是親子一起收聽的關係，許多爸爸媽媽們也成為忠實聽眾。

蘇巧慧認為，父母常常在孩子出生那一刻，甚至是出生之前就開始有操不完的心，做父母的好像永遠有學不完的教養新知，家長容易因教養議題陷入焦慮情緒，於是在節目兩周年的時刻，特別推出全新的podcast企劃「爸媽chill一下」，希望可以陪伴家長緩解育兒路上的焦慮。

蘇巧慧也特別針對親子教養中常見的不同議題，邀請4位特別來賓，包含知名小兒科醫生黃瑽寧、營養師黃君聖、風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢、《牽囡仔 ê 手，來聽囡仔古》podcast 節目台長阿蓉，分別就健康、飲食、3C產品使用與語言學習四個面向，進一步分享每個爸媽在育兒過程中容易遇到哪些問題，以及可以如何應對。

蘇巧慧說，其實自己跟很多父母親一樣，在面對育兒時常常有很多煩惱，不過在跟來賓們對談之後覺得心情輕鬆許多。尤其是來賓們都不約而同提到，其實只要「彈性」地跟孩子相處，很多困擾都可以迎刃而解。像是家長會擔心的飲食問題，黃君聖便分享「82法則」，只要孩子吃的有百分之八十是足夠營養的食物，剩下的百分之二十可以適時的讓孩子吃喜歡的東西是沒有問題的。黃瑽寧也分享他的獨門心法，要用當「園丁」的心態對待孩子，讓孩子自然的成長，過度的擔心跟控制反而是揠苗助長。

蘇巧慧表示，跟其他育兒相關的節目相比，《爸媽chill一下》的特別之處在於，節目中不會給出一個所有父母都應該遵從的育兒方法，而是強調育兒過程中「順其自然」的部分。強調其實每個孩子都是獨特的，也都有自己的成長步調，父母不必時時刻刻都想要為孩子鋪好未來的路，有時候跟自己說聲沒關係，在育兒的過程中適時地放鬆一下，會發現自己已經做得很棒了。

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