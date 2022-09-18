關山6.4強震釋放2顆原子彈能量！今年規模6以上地震已7起
台東關山鎮昨（17日）晚間9時41分發生芮氏規模6.4強震，是今年台灣地區規模第2大的地震。地震專家、中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，昨日關山這起地震大約釋放2顆廣島原子彈的能量，而這起地震震央，與今年3月23日花蓮近海芮氏規模6.7強震雖然稍遠，但不排除很可能是323強震的後續應力調整。另根據氣象局統計，今年發生規模6.0以上強震，加上昨晚關山這次共有7起，下半年迄今只有1起，數量上半年偏多、下半年稍少。但比起往年每年平均2到3起左右，今年數量明顯偏多。
郭鎧紋表示，今年台灣地區規模6.0以上強震數量相當多，相較於2018年到去年明顯偏少的情況，其實頗有有助於釋放能量。不過還是要提醒當地民眾，未來2週內當地民眾都要留意可能有較大規模的餘震發生。
地震專家、氣象局前局長辛在勤表示，關山這起地震就位在台東縱谷內，從關山、池上一路延伸到花蓮，其實都是地質相當破碎的地帶，而縱谷地形本身就是板塊交界帶，內部有許多的斷層存在，發生大規模地震機率相對較高也頻繁，是正常的狀況，但也是要提醒民眾日常就要做好防震準備，並且留意強震發生後短時間內可能仍有較大規模的餘震發生。