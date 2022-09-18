三一東林與Startech聯手改裝之Tesla Model 3首亮相！

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全球汽車電動化，已是時代大勢所驅，各家車廠推出越來越多全新電動車款， 但Tesla仍是全球電動車銷售冠軍。為讓Tesla旗下Model 3更有魅力，三一東林與Brabus子公司 Startech聯手開發改裝套件，而實際作品更是在限量名車記者招待會中首度亮相。
車頭部分， Startech為其換上了具備超跑風格之空力套件、包括有：融合大型氣壩與下擾流翼之前保桿，兩側還有導風翼板，並在車側左右後車門下方配上擾流鰭板，車尾也裝配了加大型尾翼，而後保桿下方也新增分流鰭片，在配上上述全套空力套件後，Model 3有了脫胎換骨的全新樣貌！
進入車內，升級更加精采，以白色與橘色相互搭配，配置之Nappa真皮包覆座椅，搭配馬皮處理的中控台與儀錶台、中央扶手，車頂篷則採用Alcantara材質包覆，並對全車進行降噪制震特別處理。讓Model 3車室充滿精緻質感個性品味與更為寧靜。
Tesla Model 3的升級方案，依配件不同價格約莫維50~60萬不等，且三一東林還推出Startech Tesla Model 3 超低利率+超長期數（84期） 全額貸款，月付最低不到30,000元（標準改裝配備），讓車主們可以更輕鬆地為愛車進行升級 ！