台東縣高溫特報！北部及花東地區有雨 西半部日夜溫差大
氣象局針對台東縣發佈橙色高溫警報，今（18）日中午前後有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。另外今日受西北風影響，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，尤其花、東地區降雨較明顯些，特別是在中午過後甚至入夜，要留意局部較大雨勢。
氣象局表示，除了北部及花、東地區外，整體還是以多雲能見到陽光的天氣為主，午後宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海也有零星飄雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，清晨各地低溫約22到24度之間，白天高溫普遍為30至33度，台東局部地區仍有36度左右高溫出現的機率，感受溫暖微熱；早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫的變化以免著涼。
第14號強烈颱風「南瑪都」，18日凌晨2時的中心位置在北緯28.4度，東經131.4度，以每小時22公里速度，向北北西進行。對台灣天氣沒有直接影響，但沿海有長浪發生的機率，浪高可達2至3米，海邊活動應特別注意自身安全。
下週一台灣附近風場仍偏西北風，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，下週二水氣稍減少，各地大多為多雲到晴，高溫稍微下降。另外西北太平洋上持續有颱風生成發展的機率，氣象局將密切留意。（編輯：倪浩軒）