餘震不斷！已經超過40餘次 今晨1分鐘內台東、高雄連2震
昨（17）日晚間21點41分，台東地區發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，最大震度台東縣6強、高雄市5級、花蓮縣5級。不僅是當地近50年來規模最大的地震，也是今年觀測到震度最大的1次，昨夜至今晨仍餘震不斷，累計已超過40餘次，光是今晨6點之後就又發生4次地震，包括台東、高雄1分鐘內連2震。
中央象局地震測報中心主任陳國昌指出，由於中央山脈變質岩地形相當堅硬，通常來說板塊擠壓碰撞的能量雖然會造成地質變形，但平時沒有太多的釋放，像今天這樣一次釋放就容易引起強震。預估未來2天內在震央附近還有可能發生芮氏規模5.0以上的地震，4天內可能還有芮氏規模4.0以上的餘震，之後更小的餘震雖然還會持續數個月，但都不會有太大的影響。
根據氣象局資料，今早最新6點40分於台東外海又發生地震，芮氏規模3.9，台東縣震度3級，花蓮縣震度1級。
另外6點05分時台東與高雄，1分鐘內連兩震，高雄市震央位於高雄市桃源區，芮氏規模4.0，高雄市最大震度3級，台南市最大震度2級，嘉義市、雲林縣、南投縣最大震度1級。台東縣震央位於臺東縣池上鄉，芮氏規模4.３，台東縣最大震度4級，花蓮縣最大震度3級。（編輯：倪浩軒）