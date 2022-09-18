棒球／林詔恩好投被換下　U18中華隊主帥點出關鍵

2021年第30屆世界盃(U18)青棒錦標賽，今(18)日進行超級循環賽最後一場賽事，對手也輪到了歐洲隊伍荷蘭隊，中華隊如果想自己闖進冠軍戰就是必須取勝荷蘭才能以較佳的得失分率晉級冠軍戰，中華隊今天推出林詔恩先發上場，他也靠著犀利的變化球主投五局飆出6K，後援兩局的伍祐誠也送出4K，兩人聯手封鎖荷蘭隊打線，中華隊自己則靠著林家緯與黃勇傳兩人聯手包辦3分打點，終場就以3：0擊敗荷蘭隊，以4勝1敗的成績晉級最後一天的冠軍決戰，先發投手也將交由林盛恩先發上陣。
周宗志總教練賽後表示：今天林詔恩狀況沒有像上一場那麼好，不過他還是能把五局責任局數丟完，也代表他自己在比賽中的調整能力真的很好，才能凍結對方得分機會，讓球隊有機會贏球，今天打線在串連的效果做得不太好，不然應該是可以把分數拉開一點不用讓大家這麼緊張，前面只有林佳緯把握得點圈打擊攻下1分，至於啟用黃勇傳代打其實第一次是結果不好，不然勇傳這兩天在賽前打擊練習狀況是調整的還不錯，當下判斷評估他對於高張力的強度下他能展現比較好的抗壓性，才決定換他上場代打，也很高興他第二次有把握住了，一定也能提升他的自信心，今天整場比賽關鍵還是林詔恩跟伍祐誠能夠合力封鎖荷蘭隊打線，才能夠有機會贏下這場球。
林詔恩賽後表示：今天狀況普通，丟了太多無謂的壞球，控球也不太好，許多位置都沒有丟到捕手要的位置，好壞球偏差也比較明顯，也讓自己丟得比較辛苦。至於連兩天後援的伍祐誠表示：其實兩天的心態跟狀況都差不多，都用平常心來面對，只是昨天運氣比較不好，今天則是有把自己該有的表現投出來。林詔恩今天主投5局用82球，只被擊出2支安打，另外三振6次以及出現3次保送，不過展現化解危機能力，力保不失，至於伍祐誠後援2局，完全壓制荷蘭隊打線，沒有任何一位打者上壘，另外還送出4次三振，兩人聯手賞給荷蘭隊一個大鴨蛋。
中華隊今天在兩任投手發威下，打線第一局兩出局後靠著林佳緯適時安打先馳得點，不過比分也一直維持一分差，直到六局下中華隊同樣二出局二、三壘有人時，代打上陣的黃勇傳擊出左外野安打攻下2分保險分，也讓中華隊就以3分差完封荷蘭隊，繼續往衛冕之路邁進。