品牌服務更完備，Mazda Certified原廠認證中古車正式上線

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這些年來Mazda在提升品牌形象與定位上頗有斬獲，建立起廣大忠實客戶，如前述為了提升與穩固旗下車款二手價值及品牌形象，以及提升客戶換增購的選擇，因此在2022年成立了Mazda Certified原廠認證中古車品牌，專屬網站也在日前上線。成立了Mazda Certified原廠認證中古車品牌提供了專業估車購買、檢測認證、銷售與售後保固服務之完整買賣服務，無論是原車主欲將愛車售出，或是消費者為選購更實惠且有保障的Mazda車款，都可透過Mazda Certified原廠認證中古車來完成。
Mazda Certified原廠認證中古車共提供了七大保證
1.【無泡水車】車輛無泡水至車室地毯(含)以上、引擎室機構無異常泡水
2.【無重大事故車】車體 A/B/C柱、前後底盤無變形及銜接事故紀錄
3.【無非法變造車】引擎及車身號碼無非法變造、車身無非法改裝情事
4.【無非法里程變更】車輛里程無非法里程變造情事
5.【無營業用車】車輛無登記營業用計程車紀錄
6.【原廠保修履歷完整】車輛擁有原廠完整保修履歷
7.【原廠全車檢驗】車輛通過原廠認證技師執行全車詳細檢查
而透過Mazda Certified原廠認證中古車完成完整認證程序的車款，將會區分為兩大等級，分別為：
●Premium Plus
條件：車齡 3 年且里程 30,000 公里內之車款
將享新車保固期滿後 最高2年不限里程延長保固
保固範疇比照新車保固不限系統全面防護
●Premium
條件：車齡 5 年且里程 100,000 公里內
將可享1年或2萬公里延長保固
保固範疇：車輛五大系統
而且Mazda Certified還提供所謂的審閱鑑賞期，自完成過戶交車後起算，七天或1,000公里內的審閱鑑賞期，讓買家可以充分體驗車輛。Mazda Certified原廠認證中古車正式成立後，不僅原車主有了新的售車管道，消費者也可藉此選購具原廠保障的中古車輛，為買賣車輛增添保障；欲了解更多Mazda Certified原廠認證中古車詳情，可上Mazda Certified原廠認證中古車官網：https://mazdacpo.com.tw/service.prg?mu=nobhghf&s=mazda進一步了解。