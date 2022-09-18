台東規模6.4地震！全台餘震搖不停　共計「6路段」受影響

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一、預警性封閉路段1處：
(1)高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，預計18日17時解除預警性封閉。
二、 災阻路段3處：
(1)台中市和平區台8線77K靈甫橋路段邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，目前工務段正清理中，預計18日11時開放通行。
(2)台東縣海端鄉台20線192K(新武附近)邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，預計18日12時開放通行。
(3)台東縣海端鄉台20線195K+400(新武附近)邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，預計18日10時開放通行。
三、道路災情2處：
(1)台東縣海端鄉台20線174K(利稻附近)，現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計18日12時開放通行。
(2)台東縣海端鄉台20線179K+150(霧鹿附近)，現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計18日10時開放通行。
公路總局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網，公路總局呼籲，民眾應特別注意道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。