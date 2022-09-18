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台東規模6.4地震！全台餘震搖不停　共計「6路段」受影響

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，917台東關山強震震央位置接近中央山脈，地質上剛性較強，累積能量太多時一次釋放，才引發這起強震。（圖／記者張勵德攝）
▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，917台東關山強震震央位置接近中央山脈，地質上剛性較強，累積能量太多時一次釋放，才引發這起強震。（圖／記者張勵德攝）

記者林盈君/綜合報導

2022-09-18 11:15:412022-09-18 11:27:34

本月17日晚間9時許，台東發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7公里、最大震度6級，且之後餘震不斷，至18日清晨共超過40多起餘震。公路總局彙整路況，共有預警性封閉路段1處、災阻路段3處、道路災情2處。

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根據公路總局新聞稿指出，台東縣於17日21時41分，發生規模6.4地震、且餘震不斷，經巡查轄區道路災情，截至18日08時00分轄管道路情形，共有以下應注意路段：

一、預警性封閉路段1處：

(1)高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，預計18日17時解除預警性封閉。

二、 災阻路段3處：

(1)台中市和平區台8線77K靈甫橋路段邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，目前工務段正清理中，預計18日11時開放通行。

(2)台東縣海端鄉台20線192K(新武附近)邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，預計18日12時開放通行。

(3)台東縣海端鄉台20線195K+400(新武附近)邊坡坍方，雙向阻斷，無人員傷亡，預計18日10時開放通行。

三、道路災情2處：

(1)台東縣海端鄉台20線174K(利稻附近)，現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計18日12時開放通行。

(2)台東縣海端鄉台20線179K+150(霧鹿附近)，現場零星落石，尚可單線雙向通行，預計18日10時開放通行。

公路總局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網，公路總局呼籲，民眾應特別注意道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。

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