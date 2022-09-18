「主播界林志玲」重返新聞台　接手張齡予黃金時段

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目前張瓊方工作、家庭還在持續調適中，加上她又接手晚間黃金時段播報，笑說自己很沒用，剛開始要出門離開小孩的時候真會捨不得，甚至還默默在無人之處偷偷落淚，朋友就笑她說：「不是小孩離不開妳，是妳離不開妳的小孩吧？」果然這個症頭過2天，就適應好了，現在出門的時候，媽媽還有先生會輪流幫忙顧小孩，讓她覺得非常感恩，也漸漸習慣當一個職業婦女，每天晚上把小孩哄睡之後，就會覺得「終於又平安度過」，雖然累但是累得很充實，有比較找回自己的感覺。
張瓊方覺得老公真是個育兒神隊友，她忙的時候他就會自動去陪小孩玩，女兒現在反而比較黏爸爸，「因為她覺得跟爸爸玩比較好玩，跟媽媽已經玩膩了！」有點吃醋，表示這個媽媽可以退下了，另外先生也都會給張瓊方一些工作上的建議跟鼓勵，她說：「現在想想，以前他下班回家，有時候我會因為育兒太累而臭臉對他，感到滿不好意思的，當初我比較沒有將心比心。」 當初在懷孕的時候，張瓊方開始做Podcast，現在小朋友即將要去上幼幼班，她也順利回到職場，很喜歡有小孩之後帶來的改變，張瓊方想這就是好運吧。
張瓊方在香港工作的那一段時間，學到了2部分，一是工作上的歷練，看到不同文化的企業，去經營公司、運作新聞的另一種模式，也累積了人脈，把眼界打開的同時，她覺得心境也會變得更寬廣，學會接受人生有很多可能性，不再只有一條道路。另一方面，是學習到在香港的生活體驗，在國外工作不像出去玩或採訪，實際生活有許多壓力，包括香港高昂的租金跟物價，從找房子到申請身分證到用手機水電費，還要繳所得稅，處理這些大大小小的事情，讓她學會更獨立。張瓊方還去學了廣東話，雖然講得還是普通，但交到當地的朋友，過著香港人真正的在地生活，真的是人生中很有趣而且印象深刻的體驗。
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