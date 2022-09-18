新莊IKEA地震「頭頂管線狂噴水」無處躲 業者急關門疏散
今（18）日下午台東池上鄉陸續發生芮氏規模6.8等強震，堪稱今年震度最大，幾乎全台有感。對此各地現陸續傳出災情，家具賣場IKEA新莊店因地震關係開始疏散民眾，賣場中「吊燈狂晃」驚悚畫面也被購物民眾拍下PO網，場面相當驚悚。
有網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」分享一段影片，打卡位置在IKEA新莊店賣場中，畫面中可清楚看見懸掛的吊燈左右超大幅度狂晃，天花板不斷中的空調管線也不斷噴出水花，現場正在購物的民眾嚇到紛紛尋找掩蔽物，場面相當驚悚。
對此，新莊IKEA緊急在現場、臉書發出疏散通知：「稍早因為地震的關係，我們正在巡視確認店內的各項設備及環境來確保目前顧客們的安全～目前要請大家稍等我們一下，待檢查完畢，確認購物環境安全沒問題，就會開放各位入場購物囉！」將顧客安全放在第一位的舉動引發網友大讚：「很用心的店家」、「很負責任的店家，讚，你們辛苦了！」
不過還是有民眾質疑用餐、購物到一半被疏散，後續該如何處理？對此記者去電求證，IKEA業者表示因該區域地震關係造成空調管損壞，所以才關店做處理，「那如果有民眾對於消費後續有疑慮，可以撥打電話給客服，會有專人替民眾處理。」業者強調會把顧客安全放第一順位，確認安全無虞後才會恢復營業。