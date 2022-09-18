中國貴州巴士翻覆釀27死 當局坦言：是防疫隔離專車
中國貴州省黔南州18日凌晨發生嚴重交通意外，一輛載有47人的大巴士行駛期間翻側，目前事故造成27人遇難。由於貴州正處於疫情防控管理，消息曝光後引發網友質疑，稍早當局也坦言翻覆車輛為染疫人員隔離轉運車，事故原因正在調查。
綜合《新華社》、《貴州日報》報導，18日凌晨中國貴州發生一起嚴重交通意外，一輛載有47人的巴士在高速公路上側翻，當局通報事故發生於黔南州三（都）荔（波）高速（貴陽往荔波方向）路段，事故中的20名傷者已送院救治，並指出相關部門已緊急趕往現場處置，目前造成27人死亡。
由於車禍發生於凌晨時分，在貴州疫情持續、當地政府實施封控管理下，一般來說市民只能居家封控，為何有巴士在這個時間於高速公路上行駛，不少中國網友推測肇事車輛應為政府運載隔離人士的車輛，若消息屬實，車上死傷者應為隔離人士。
稍早當地媒體《貴州日報》指出，貴州當局坦承事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛，事故發生後，省州相關部門已經迅速成立交通事故現場指揮部，抵達現場進行救援、醫療救治、事故調查、善後處置等工作，並緊急展開救援處置。目前現場救援工作已基本完成，惟事故原因仍在調查。