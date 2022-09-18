花蓮王祖賢搭電梯狂晃！1想法母愛爆發：能為孩子撐多久
美女網紅楊築晶，因高挑身材再加上神似港星王祖賢的臉蛋，成功在選美比賽中打響知名度，更擁有「後山小公主」、「花蓮王祖賢」等美名，而她今年也順利升格成一位母親。不過，昨（17）日楊築晶就透露，地震來臨時，一家三口就剛好在電梯裡，驚慌之際也讓她馬上浮出身為媽媽的真實心境。
楊築晶在臉書粉專「後山小公主」發文分享，身為花蓮人的她，以前遇到6、7級的地震都是老神在在，但自從當上媽媽後，為了孩子能平安快樂的長大，她卻變得非常膽小，怎料，17日地震發生當下，她剛好和丈夫、孩子都在電梯裡，「有一個人在9樓出去時，手機突然傳來緊報！」
此時，楊築晶才剛意識到要按按鈕開門，門就關上了，過程中無論怎麼按中間的樓層，電梯就是停不下來，「我當時只在想，如果怎麼了，我的母奶可以撐逆子多久…」所幸一家人平安到家，而家裡也只有一台音響倒下來。
也因為這起事件，楊築晶隨後就特地準備了簡單的防災包包放在床底下，以便在地震來臨時，能立刻保護孩子的安全，一回想起以前單身時，再到現在為人母親的心情轉變，也讓楊築晶不禁自嘲，「以前都覺得自己一個人什麼都無所謂，現在有小孩什麼都怕怕的。」（編輯：詹鎰睿）