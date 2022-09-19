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【MotoGP戰報：亞拉岡站】Bastianini報上站之仇，最後一圈超越Bagnaia驚險奪冠

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-19 10:25:20

經過多次開刀休養的Marquez於亞拉岡站重返賽道，由於還在適應因此排位賽成績只取得第13位，而頭排則分別為Bagnaia、Miller、Bastianini，起跑後果然如預期由Bagnaia領跑Miller當僚機護航Bastianini則在後面緊咬，但最後卻出乎外上演逆轉劇情。

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Marquez在經過多次開刀休養後於亞拉岡站復出，不過由於仍在適應因此僅取得第13名出發位置，頭排方面則分別由Bagnaia、Miller、Bastianini取得，積分領先者Quartararo則排在第六。

起跑後如預期由Bagnaia搶到第一彎，而Miller則排在後方Bastianini則緊跟在後，但沒想到起跑表現出色的Marquez卻發生打滑，雖沒轉倒但波及到Quartararo前輪導致摔車，而這一摔也讓積分優勢僅剩10分，而Quartararo的前定風翼則卡在Marquez後輪處，後來Marquez因車輛問題減速，方才定風翼也甩出，使其讓後方Nakagami反應不及而摔車，之後Marquez也因車輛出現問題而回車庫退賽。

Marquez打滑波及到Quartararo前輪導致摔車。
Marquez打滑波及到Quartararo前輪導致摔車。
Marquez後來車輛也發生問題退賽。
Marquez後來車輛也發生問題退賽。
而領先集團依舊由Bagnaia領跑，隊友Miller之後就陸續被Bastianini與Binder和Aleix Espargaro相繼超越。Bastianini雖一度失誤外拋不僅被Bagnaia拉開，也讓後方對手追近，但很快的就挽回劣勢慢慢追近Bagnaia。到了最後一圈Bastianini終於成功超越Bagnaia，最後換Bagnaia以些微差距飲恨獲得亞軍。

Quartararo（21分）、Bagnaia（181分）、Aleix Espargaro（178分）、Bastianini（138分）、Zarco（125分）。

Bagnaia領先全場但最後一圈被Bastianini超越。
Bagnaia領先全場但最後一圈被Bastianini超越。
Bastianini本站報了上一站未能超越的仇。
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