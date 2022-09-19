花東地震連環！中媒統計近2年震史　狂稱「我國台灣省」

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此外，中國西部地區也有眾多斷裂帶，其中不少都存在青藏高原內部和周邊，如北部的阿爾金斷裂和海原斷裂（發生過1920年海原8級大地震）到南部的小江斷裂和紅河斷裂，給西藏和青海以及周邊的四川、雲南、甘肅、新疆等省份帶來了嚴重的地震災害；印度洋板塊對歐亞板塊的擠壓，一方面造成了青藏高原的隆起，一方面給青藏高原內部和周邊地塊帶來了巨大的壓力，當斷層上的摩擦力承受不住壓力的時候，地震就發生了。
報導並指出，「我國東南的台灣省」則處在菲律賓板塊向歐亞板塊俯衝邊界上，具有非常複雜和活躍的斷層系統，混雜了不同深度的逆衝斷層和走滑斷層，比如1999年的集集大地震即發生在逆衝型的車籠埔斷層上。
該篇報導統計，自2021年以來，中國已經發生了9次6級或以上的地震，包括台灣；其中受到較多關注的有2021年雲南漾濞Mw（矩震級）6.1地震（維西-喬後斷裂附近）、青海瑪多Mw7.3地震（崑崙山口-江錯斷裂）、門源Mw 6.7地震（冷龍嶺斷裂）、2022年蘆山Mw 5.8地震（龍門山斷裂），瀘定Mw 6.6地震（鮮水河斷裂），這些地震都是發生在青藏高原的內部和周邊的不同斷裂帶上。至於9月17日和18日發生在「台灣省」台東縣、花蓮縣的2次6級以上的地震，則可能與台灣島內的中央山脈斷層系統有關。