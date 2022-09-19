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花東地震連環！中媒統計近2年震史　狂稱「我國台灣省」

▲芮氏規模6.8的強震，震斷花蓮高寮大橋。（圖／記者林調遜攝）
▲芮氏規模6.8的強震，震斷花蓮高寮大橋。（圖／記者林調遜攝）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-19 11:06:51

台灣東部9月17日、9月18日接連發生芮氏規模6以上的強震，造成建築物崩塌、道路橋樑斷裂以及人民傷亡，前震、餘震皆相當頻繁，如今（19）日上午10時7分，花蓮縣府南南西方69公里處，又發生芮氏規模5.9的有感地震，地震深度僅13.4公里。有中國媒體統計，自2021年以來，中國發生了9次芮氏規模6或以上的地震，包括「中國台灣省」。

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根據《中國科學報》報導，地震是人類社會面臨的最重要自然災害之一，若人類想了解地震災害的分布規律，就必須弄清楚「斷裂帶」的分布。在中國東部地區，最明顯的是連綿超過2000公里的「郯廬斷裂帶」（北段稱依蘭-伊通斷裂帶），是東部地區最主要的地震威脅來源，國際上公認被成功預測的1975年海城地震即發生在郯廬斷裂帶上，在在華北也有一條與郯廬斷裂帶垂直的斷裂帶，稱為張家口-渤海斷裂，是1976年唐山大地震的罪魁禍首。

此外，中國西部地區也有眾多斷裂帶，其中不少都存在青藏高原內部和周邊，如北部的阿爾金斷裂和海原斷裂（發生過1920年海原8級大地震）到南部的小江斷裂和紅河斷裂，給西藏和青海以及周邊的四川、雲南、甘肅、新疆等省份帶來了嚴重的地震災害；印度洋板塊對歐亞板塊的擠壓，一方面造成了青藏高原的隆起，一方面給青藏高原內部和周邊地塊帶來了巨大的壓力，當斷層上的摩擦力承受不住壓力的時候，地震就發生了。

報導並指出，「我國東南的台灣省」則處在菲律賓板塊向歐亞板塊俯衝邊界上，具有非常複雜和活躍的斷層系統，混雜了不同深度的逆衝斷層和走滑斷層，比如1999年的集集大地震即發生在逆衝型的車籠埔斷層上。

該篇報導統計，自2021年以來，中國已經發生了9次6級或以上的地震，包括台灣；其中受到較多關注的有2021年雲南漾濞Mw（矩震級）6.1地震（維西-喬後斷裂附近）、青海瑪多Mw7.3地震（崑崙山口-江錯斷裂）、門源Mw 6.7地震（冷龍嶺斷裂）、2022年蘆山Mw 5.8地震（龍門山斷裂），瀘定Mw 6.6地震（鮮水河斷裂），這些地震都是發生在青藏高原的內部和周邊的不同斷裂帶上。至於9月17日和18日發生在「台灣省」台東縣、花蓮縣的2次6級以上的地震，則可能與台灣島內的中央山脈斷層系統有關。

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