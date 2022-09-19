拜登稱會出兵防衛台灣？外交部：感謝堅若磐石安全承諾

美國總統拜登（Joe Biden）在昨日播出的美國哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60 minutes）節目專訪中表示，假如中國大陸侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。外交部今（19）日表示，對於拜登再度重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾，外交部誠摯感謝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外交部發言人歐江安表示，拜登於18日接受美國哥倫比亞廣播公司節目專訪表示，「美國對捍衛台灣具有承諾，台灣就其獨立做出自主判斷（Taiwan makes their own judgments about their independence），我們不鼓勵台灣獨立，這是他們自己的決定（that's their decision）」；拜登並表示「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣」。白宮官員事後表示美國對台政策不變，並重申依據《台灣關係法》（TRA）提供台灣所需防衛能力。歐江安表示，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾；尤其今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，包括美國資深官員公開聲明、促成「七大工業國集團」（G7）及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」，均展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。外交部重申，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。影／國葬前弔唁英女王！拜登夫婦、烏克蘭第一夫人都到了「民進黨有選舉需要！」柯文哲預測年底前邊境會解封民進黨支持度創6年來新低 民眾黨再度超車國民黨美參院外委會通過台灣政策法 時力：盼強化台灣國際參與