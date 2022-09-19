Subaru如期推出新世代XV，車名全球統一改為 Crosstrek
Subaru月初釋出影片預告將會發表全新休旅車，當時各界就猜測會是新世代XV，果不其然日前Subaru揭開面紗就是新世代XV，不過為求統一，全球車名將一律稱為Crosstrek，至於外觀造型與座艙與動力，Crosstrek也換上全新設計。
Subaru如期帶來全新世代XV，不過該世代為求一致性，車名全球將統一改為Crosstrek。新世代Crosstrek外觀方面與過往有截然不同的樣貌，採用新世代家族化設計後，六角形水箱護照面積變得更大，連接頭燈的飾條與霧燈處飾板，則營造出更厚實且具運動化氣息。為了進一步強化戶外風格，新Crosstrek車身也增加防刮飾板比例，及更運動化的後保險桿，搭配18吋輪圈讓整體視覺充滿張力。除了造型轉變，新Crosstrek車身尺碼部分也有調整，從先前4,465×1,800×1,615mm、軸距2,665mm調整至 4,480×1,800×1,580mm、軸距2,670mm，離地高度為200mm。
座艙部分不意外的採用新世代家族設計，11.6吋直立式中控螢幕 不僅營造較以往更鮮明的科技氛圍，也提供Apple CarPlay/Android Auto連接與多像資訊觀看等功能，較為可惜部分就是為有配備數位儀表。安全配備新Crosstrek配備最新Eyesight駕駛輔助系統，能提供更聰明快速的偵測辨識能力。
動力方面Crosstrek搭載2.0升e-Boxer動力系統，搭配CVT變速系統，不過沒有公布詳細的數據規格，僅表示隱情與變速系統都有進行改良減少震動與噪音。
新Crosstrek預計於2023年日本先行上市，之後會陸續導入其它國家市場。