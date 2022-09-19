邀請新住民參與！多元奔放基隆海洋老鷹藝術節登場

基隆特有的海洋老鷹嘉年華會，在市府加強防疫等原則下，讓市民期待已久的嘉年華遊行終能再次舉辦，17日移民署北區事務大隊基隆市服務站毛兆莉主任亦陪同新住民合力完成踩街，一同讚聲基隆市盛會。
海洋老鷹嘉年華是結合社區發展協會、校園學生團體組隊及國內外表演團體等參加，為基隆市區帶來一片熱鬧歡樂的氣氛。當天移民署人員陪同新住民朋友們從國門廣場出發，前進隊伍中，來自泰國的新住民阿晶表示：「第一次參加基隆市的海洋老鷹嘉年華，看到各國新住民姊妹穿著自己國家的服飾，走在基隆踩街路線，讓她們展現自信的異國特色文化，很像一個小型的聯合國慶典。」
基隆得天獨厚的港灣地形，讓外地駐留的旅人，可仰看市鳥黑鳶在天際翱翔，結合海洋與老鷹的元素，鑄造出海洋老鷹嘉年華奔放的藝術成果，並在政府精心安排下，串聯在地美食、伴手禮、景點，讓市民、旅客看遊行之際，也能品嚐特色美食。來自越南的新住民阿夢說：「她之前有參加過嘉年華，今年再次參與踩街，姊妹們有穿著華美絢麗的服飾，也有著裝古樸風格的傳統服，使得整個遊行活動，人物與海洋景色交相輝映，美極了!」。
毛兆莉主任表示，移民署攜手NGO團體、新住民參加活動，一起推廣支持本市特有海洋老鷹文化盛會，另外在體驗活動之餘，也宣導政府防疫政策，在人多擁擠，參與活動時，全程配戴口罩，迎接防疫新生活。