新莊IKEA開店了！強震當下49秒畫面曝光 店員冷靜被讚翻
花東自上週六（9/17)晚間開始連環震不停！最大主震規模達到6.8，各地陸續傳出災情後。昨（18）日IKEA新莊店天花板管線因地震「震到噴水」，業者緊急閉店疏散民眾，今（19）日新莊IKEA已恢復正常營業，並在臉書粉專發出恢復營業公告。不少當天在現場的網友，今（19）日陸續PO出當天地震發生當下的慘況，多角度還原當時店內狀況，看上去更加恐怖。其中一段49秒的畫面中可見到本來還人聲鼎沸的賣場開始天搖地動，天花板上的吊燈大幅度左右擺動，管線更接連噴出水花，正在逛街的民眾紛紛尖叫不知所措，所幸店員處變不驚，及時處理得宜，獲得不少網友大讚。
原PO表示，當天現場店員相當冷靜，先是安撫民眾不要緊張，一名位於三樓美食街餐廳裡的員工接著大喊：「先幫我關火！」應對突發災害沉著冷靜。、這段49秒的實況影片PO出後立刻引起大票網友關注，許多人都大讚店員態度：「很棒的工作人員」、「第一時間關火的決定，來保護大家的安全，工作人員真的很冷靜！」、「SOP教育做得不錯啊」。
除了三樓美食街，當天還有民眾在二樓燈區也拍到懸掛在天花板的垂墜吊燈失控狂搖，還有燈飾被搖到破裂，被裝在袋子等待修繕。事實上，昨新莊IKEA第一時間就已經疏散民眾，記者去電業者求證時，對方也表示：「在保證安全無虞之前，不會隨便開放民眾進場。」堅決態度引發民眾狂讚。