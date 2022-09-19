聯利輪船員滯留高雄港　船長偷下船被遣送返船

貝里斯籍聯利輪半年前擱淺在台東外海，之後被拖至高雄港暫時停泊，但因該船大陸籍船東拖欠款項籍船員薪資，貨主聲請假扣押獲准，整船16名船員都無法下船，已經住在船上半年，船員還曾在船上掛出「要工資、要回家」的布條，而中國籍楊姓船長前（17）天未經許可任意下船，已遭逮捕遣送返船，航港局也將持續協調船方代理繼續提供民生物資補給。
航港局今天表示，聯利輪船上計有16名船員，包括中國籍11人、印尼籍5人，該船船員主張船東未善盡薪資給付之責，要求立即離船，但依現行防疫規定，船員未經許可不得任意離船，然而楊姓船長前天疑似和船員起衝突，一個人獨自離船，但不久即在航港局及相關單位預先部署警力監控下將其逮捕遣送返船。
航港局指出，已於9月5日專案簽奉疫情指揮中心核准可全數遣返離開輪船，但依商港港務管理規則規定，停泊港內船舶需有三分之一船員留守（以聯利輪而言需留守四名船員，艙面及輪機應各有1名甲級船員），其餘三分之二船員即可安排遣返回國，但目前船上船員就留守船員尚未有共識。
航港局說明，由於聯利輪屬外籍船舶，船員均非屬我國國籍，依海事勞工公約，船員訴求欠薪及遣返費用是屬於船東責任，如船東置之不理，應由船旗國及船員母國介入處理，目前印尼駐台代表處已介入協助。
至於民生物資部分，航港局也將持續協調船方代理繼續提供補給，雖然該船目前仍遭受貨方聲請假扣押，後續如經法院指定船舶保管人接管該船，所有船員即可全數遣返，航港局也將持續關注並適時給予協助。