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學生疫苗接種率低要學校扛？藍營議員爆料北市府施壓校方

▲國民黨台北市議員王鴻薇19日表示，有學校人員向她陳情，北市府疑似將學生疫苗施打率不高的責任歸咎給校方。（資料照／王鴻薇辦公室提供）
▲國民黨台北市議員王鴻薇19日表示，有學校人員向她陳情，北市府疑似將學生疫苗施打率不高的責任歸咎給校方。（資料照／王鴻薇辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-09-19 15:04:24

新冠肺炎疫情近日逐漸在台灣達到高峰，根據統計，國內學生染疫人數已經超過50萬人，而疫苗施打率一直都是防疫重點之一。不過國民黨台北市議員王鴻薇接獲爆料，表示北市教育局近日發函北市轄下各級學校，要求統計學生第3劑接種率，接種率最低的30所學校將由督學訪視、15校由校長至教育局報告，甚至最末3校還要由市長或教育局長到校訪視，完全將學生接種責任推到校方身上。

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王鴻薇表示，根據某學校人員向她陳情，北市教育局發函學校，要求校方統計校內學生第三劑疫苗的施打率，接種率最低的前30所學校，將會派遣督學到校訪視，前15所學校則由校長親自向教育局報告，至於施打率最低的三所學校，市長或教育局長會親自到校訪視，檢討施打率低下的原因，根本就是完全將學生接種疫苗的責任推給校方。

王鴻薇指出，自疫情爆發以來，學童的染疫和疫苗接種狀況一直備受關注，有部分學童在染疫後產生嚴重的併發症，甚至喪命。但同時學童接種疫苗，也有可能產生嚴重的副作用，也有可能死亡。是否要接種第3劑，這對家長和學生來說都是需要深思熟慮，甚至是難以抉擇的問題。

王鴻薇直言，可以理解北市府在推動學生接種疫苗上的努力，「但各校學生的接種率有必要公布排名比較嗎？」王鴻薇說，甚至末3名還要動用到教育局長、市長到校視察。是否接種第3劑，應該尊重家長和學生的選擇，市府這樣對學校施壓的做法，不僅是造成校方人員的困擾，恐怕也會讓不願意接種第3劑的學生備感壓力。

對此教育局方面則回應，公共衛生是全民共同的責任，學校亦負有示範的責任，教育局希藉由訪視了解學校執行過程中所遇到的困難，以利協助解決困難，而非強加壓力給學校。教育局尊重家長和學生的意願及選擇，惟為提升學生自身保護力，希望學校結合家長會一起共同努力，安排學生儘速接種疫苗，以期早日回歸穩定的校園學習及生活。

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