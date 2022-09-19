學生疫苗接種率低要學校扛？藍營議員爆料北市府施壓校方

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王鴻薇指出，自疫情爆發以來，學童的染疫和疫苗接種狀況一直備受關注，有部分學童在染疫後產生嚴重的併發症，甚至喪命。但同時學童接種疫苗，也有可能產生嚴重的副作用，也有可能死亡。是否要接種第3劑，這對家長和學生來說都是需要深思熟慮，甚至是難以抉擇的問題。
王鴻薇直言，可以理解北市府在推動學生接種疫苗上的努力，「但各校學生的接種率有必要公布排名比較嗎？」王鴻薇說，甚至末3名還要動用到教育局長、市長到校視察。是否接種第3劑，應該尊重家長和學生的選擇，市府這樣對學校施壓的做法，不僅是造成校方人員的困擾，恐怕也會讓不願意接種第3劑的學生備感壓力。
對此教育局方面則回應，公共衛生是全民共同的責任，學校亦負有示範的責任，教育局希藉由訪視了解學校執行過程中所遇到的困難，以利協助解決困難，而非強加壓力給學校。教育局尊重家長和學生的意願及選擇，惟為提升學生自身保護力，希望學校結合家長會一起共同努力，安排學生儘速接種疫苗，以期早日回歸穩定的校園學習及生活。
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