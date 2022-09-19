近6小時餘震全消失！氣象局又喊「很奇怪」：先樂觀看待
台東池上昨（18）日下午發生芮氏規模6.8強震，中央氣象局研判是這次台東地震序列的主震，後續餘震不斷發生，尤其主震後每1~3分鐘就有餘震，不過隨著時間拉長，從今（19）日凌晨開始餘震就漸漸趨緩，截至下午14時30分，今天僅15有個餘震，甚至從上午10時26分起至下午16時，都沒有發生任何有感餘震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次的地震序列，「密集發生餘震」的階段已在尾聲，未來雖然仍會緩慢的、零星出現一個個的餘震，但規模較大可能性的已大幅偏低，雖然那麼長時間沒有餘震讓氣象局坦言「我們也覺得很奇怪」，但陳國昌認為，目前已經是樂觀看待後續發展，現將重點目標放在救災才是上策。
陳國昌提到，從9月17日到19日上午為止，台灣地區共有150次的地震，其中以台東池上鄉發生芮氏規模6.8的主震，主震前有73個前震，主震後到今日下午16時，共計77個餘震，資料顯示，規模6以上2起、規模5～6有8起、規模4～5有47起、規模3～4有93起。
雖然上午氣象局有表示，此次主震所延伸的餘震，已經隨著時間拉長，頻率漸漸趨緩，不過針對餘震次數大幅度驟減，陳國昌也坦言：「我們都覺得很奇怪，也暫時無法確認是否為正常現象」，不過陳國昌推測，餘震在上午10時26分之後大幅減少，很可能是因為上午10時07分，在花蓮卓溪發生芮氏規模5.9的餘震後，整個斷層累積的能量，在當時一次性大量釋放，才會有這樣的結果出現。
陳國昌也補充，中央山脈東側、花東縱谷一帶有較大的地震發生後，通常不會發展成較長時間的地震序列，這次雖然型態相當特殊，但仍是以較樂觀的方向去看待，強調歷經過前震、主震、餘震後，整個地震的「密集發生」階段來到尾聲，加上斷層能量也逐漸耗盡，未來就就有零星幾個地震可能還會出現，但規模也不會再向上提升。