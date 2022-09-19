三重爆銀樓搶案！妙齡女持假鈔被抓包 下秒奪金戒指落跑
一名29歲王姓女子，18日午間12時許，拿著一疊假鈔前往新北市三重區光興街一家銀樓，假借試戴金戒指，卻在被老闆娘識破後，帶著金飾直接奪門而出，並搭乘多元計程車逃逸，三重警分局獲報後，立即派員趕赴現場，先釐清歹徒所搭車輛及特徵，再通報線上警力實施攔截圍捕，約在40分鐘後，於距離案發現場約1公里的正義北路附近的商店內，將王嫌查緝到案，訊後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦，後續將追查是否有其他共犯。
據了解，王姓嫌犯在犯案前，先行搭乘多元化計程車到案發現場，並請司機原地等待，再以徒步方式走到光興街銀樓，手持一疊仟元玩具假鈔，佯裝要購買金戒指，不料卻遭銀樓老闆楊女識破，此時正好有人開啟玻璃門欲外出，王嫌趁機一把抓起櫃台戒指奪門而出，得手後迅速搭上多元化計程車逃逸。
三重警分局獲報後，立即成立專案小組，並通報警網實施攔截圍捕，於正義北路上攔獲王嫌所搭乘的多元化計程車，惟王嫌未在車上，經司機表示，看到王嫌進入商店內，又前往店內圍堵，順利查獲王嫌到案，起獲金戒指等贓物，追緝40分鐘內立即偵獲此案，全案訊後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦，另針對本案是否有其他共犯，持續釐清追緝。（編輯：林莞茜）