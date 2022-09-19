COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

戴資穎任評審，2022 Red Bull 飛行日獲獎隊伍出爐

▲ 戴資穎任評審，2022 Red Bull 飛行日獲獎隊伍出爐
▲ 戴資穎任評審，2022 Red Bull 飛行日獲獎隊伍出爐

2GameSome - 有車賞

2022-09-19 15:55:01

2022 年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日於本週日（18日）在 MITSUI OUTLET PARK 台中港起飛，超過 40 組的飛行隊伍輪番於六米高跳台上起飛，現場不僅匯集超過五萬人到場觀看，更有百萬民眾線上參與。最後由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈(一ˋ)包」獲得冠軍，他們富有創意及吸睛的飛行器，一出場便贏得全場喝采，並以 32.75 公尺奪下最狂飛行器稱號，而 Red Bull 飛行日與 LINE VOOM 合作的人氣王冠軍以及全家笑翻獎則各別由「機長，飛得起來嗎？」以及「阿公の(弄)假牙」隊伍獲獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呱吉、HOWHOW挑戰飛行，小戴認證飛天刈包造型奪奪下全台最狂飛行器稱號

2022台灣Red Bull飛行日開場不僅邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》演唱活動主題曲，官方飛行器「飛天轎」更於現場與主持人美麗本人率先淨港衝海，為飛行隊伍的創意飛行秀揭開序幕。

 
 

 

 

Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。

歷經42組隊伍的精彩飛行秀，最終由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」脫穎而出！飛行員Tina表示「飛出去的感覺就像小鳥在飛！」，他們將刈包裡常見的香菜、控肉化身成飛行器，一推出六米高台，「香菜翅膀」便帶著飛行員跟著風向飛行，一度即將落水正好遇上逆風，最後以32.75公尺的超狂成績引發全場歡呼，奪下Red Bull飛行日最後贏家。

戴資穎現身擔任評審，為飛行隊伍打分數

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎看過每一組的飛行器造型後，則鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」。

台中市長盧秀燕及台中市運動局長李昱叡也現身力挺活動。局長表示，「Red Bull運動賽事代表一座城市的年輕活力，以及對年輕人展現自我的支持之意。這樣的精神，跟台中市現在發展運動息息相關。不只希望透過Red Bull飛行日行銷台中，更讓台灣站上國際舞台！」

翹孤輪炫技、極限單車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點

Red Bull飛行日除了有42組飛行隊伍，發揮最狂創意及飛行點子，展現出台灣特色之外，活動中場更找來日籍車手孤輪王－安倍優以及台灣極限單車BMX好手－鄭喬鴻進行演出。安倍優長期定居台中，2017年更打破孤輪世界紀錄，在飛行日中場展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼，爾後台灣極限單車的第一把交椅鄭喬鴻接棒表演，最後連人帶車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點。

Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的Red Bull人氣王票選，為期11天的網路投票活動，最終由的「機長，飛得起來嗎？」以30,062的高分奪下人氣王寶座；而「全家」FamilyMart Collection贊助的「全家笑翻獎」則是由「阿公の(弄)假牙」的「阿公の假牙」獲得評審一致好評。

 
 

 

 

Red Bull飛行日匯集全台狂人共同起飛

Red Bull飛行日是全球最受矚目的國際賽事之一，自1992年於奧地利維也納舉辦首屆以來，已經在97個城市巡迴，共舉辦超過175場賽事，而全世界最長飛行距離是在2013年加州參賽的5位航空工程師組成的團隊《Chicken Whisperers》以78.64公尺的距離創下。

2022台灣Red Bull飛行日為今年亞洲唯一一場、台灣首屆的飛行日活動，共有633組隊伍報名，並選出45組參賽隊伍於台中港參戰，最終冠軍由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」團隊奪下，將獲得Red Bull海外比賽體驗之旅。本屆評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。

Red Bull飛行日彙集了來自全台各地的民間高手，不僅有熱愛飛行的民航機師及滑翔翼好手、更有懷抱飛行夢想的牙醫、機器人製作團隊、火箭研究員、YouTuber等等，他們發揮各自創意將常見的動物、交通工具、甚至餐盤上的食物通通都加上翅膀後成了最強飛行器，在台中港一同挑戰人類飛行的夢想，在六米高的跳台上，以天馬行空的創意展翅高飛！

獎項

隊名

飛行器名稱

飛行距離

Red Bull飛行日第一名

老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉

好大刈(一ˋ)包

32.75 公尺

Red Bull飛行日第二名

機長，飛得起來嗎？

Devil Fish

12.42公尺

Red Bull飛行日第三名

藍洋不輸鬼 Ocean Winner

飛輪海龜

11.87公尺

飛行日人氣王第一名

機長，飛得起來嗎？

Devil Fish

12.42公尺

飛行日人氣王第二名

一生消防

好大一支飛天渦輪



飛行日人氣王第三名

HowFun飛起來了怎麼可能救命啊我不要

辛巴不乖

3.12公尺

全家笑翻獎

阿公の(弄)假牙

阿公の假牙

7.73公尺

Subaru如期推出新世代XV，車名全球統一改為 Crosstrek

【MotoGP戰報：亞拉岡站】Bastianini報上站之仇，最後一圈超越Bagnaia驚險奪冠

品牌服務更完備，Mazda Certified原廠認證中古車正式上線

三一東林與Startech聯手改裝之Tesla Model 3首亮相！

我是廣告 請繼續往下閱讀