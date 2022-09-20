企業具多元責任　櫻花建提供暖心生活

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櫻花建設總經理陳世英指出，缺工問題對建案完工時間影響極大，因此先建後售方式推案，除了控制成本，購屋人也獲得保障。同時已購戶繳納的購屋價金，櫻花建設以專款放在銀行專戶，確實保障買方權益。
已購客戶們可以從櫻花建企業官網，直接了解「熱銷個案」與「工程進度」，透過「住戶報修」機制，即時收到住戶報修資訊，進而盡速安排房屋修繕，並提供水電位置圖，方便進行室內裝修。
後續櫻花建提供了結構15年保固、固定建材及設備1年保固，即使超過保固期限，仍繼續提供免費諮詢服務，在2021年度的售後維修服務滿意度達到82%（滿意度引自《櫻花建設2021 esg 永續報告書》，第47-48頁），也獲得許多社區致贈獎狀肯定企業服務精神。
選地，決定生活的光彩！
近年台中房市行情熱絡，櫻花建的作品叫好也叫座，行情一路看漲，根本的關鍵原因，是來自公司高層的選地原則，盡可能讓基地具備多重優勢，賦予豐富的生活樣貌，讓這種最有潛力的地段創造恆久生活價值。
櫻花建設的「選地擇學」包含了五大指標，第一點是鎖定有潛力的地段，緊鄰重大建設，後續將帶動新機能與增值空間；第二點是有綠地或開闊的環境，包括公園、水岸、綠園道等，以創造棟距與視野。
第三點是具備便利交通，可以快速連接主要交通幹道、或者三鐵車站，提供更高便利性。第四點是貼近人文學區，有利下一代的學習環境，贏在起點；第五點是具備便利的商圈，才能讓每個家庭入住即享受便捷的美好生活。
節能、減碳 落實綠色採購
陳世英指出，節能減碳最好的方式是多採用具備環保標章的設備與綠建材，櫻花建就透過選購綠建材標章、省水標章及環保標章的環保原料及成品，包含水泥漆、省水馬桶、水龍頭、陶瓷面磚等產品，落實節能、減碳的效應。
2021年櫻花建在行政院環境保護署民間企業及團體綠色採購申報平台上，就申報綠色採購金額達到23,504,420元。（綠色採購金額引自《櫻花建設2021 esg 永續報告書》，第55頁）
此外，企業內部也力行節能政策，2021年櫻花建台中公司該棟大樓透過汰換舊型空調水冷式水塔主機，以及將辦公室天花板燈具從原本的T5燈具，改為LED燈具，能源使用量較2020年下降7.71%（能源使用量引自《櫻花建設2021 esg 永續報告書》，第53頁）。在碳排放部分， 2021年台中公司溫室氣體排放強度較2020年降低14.45%（碳排放引自《櫻花建設2021 esg 永續報告書》，第55頁），都是節能減碳的具體成果。
關懷社會 人文溫暖
除了數字可以反映成效，在人文與社會關懷層面，櫻花建也沒有缺席，從2016年起，就與光之藝廊開始配合，以贊助作品的方式，讓很多身心障礙或弱勢家庭中擁有美術天份的畫家，將他們的畫作投放到櫻花建每位客戶合約書中，部分社區更將畫作製作成社區公設空間的掛畫，以藝術温暖空間。
2021年度櫻花建更協同台中市不動產開發商業同業公會捐贈防疫物資給臺中市政府，支持第一線醫護人員。同年度也針對臺中市立育英國中校務需要，協助學校關懷親職失能學生的服務；並贊助沐風關懷協會針對單親隔代教養、新住民、低收入等經濟弱勢家庭中的孩子提供關懷幫助；贊助臺中市豐原區翁子國小校園內提倡藝術與美感計畫，幫助孩童學習書法課程；其他包括持續不斷進行的各社區宮廟活動與救濟活動，都是企業贊助的範圍。
無懼景氣 服務剛性需求買方
面對未來可預見的挑戰，陳世英指出，無論市況如何變化，櫻花建一直在服務剛性需求購屋族群，從選地開始就規劃最好的生活環境。
長期來看，努力打造最好的住宅，讓民眾能在其中安居數十年，就是身為建築開發商立足的根本，包括櫻花建本體，以及相關合作夥伴們，將繼續一起努力，提供民眾最好的生活空間，落實企業社會責任。