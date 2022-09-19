騎車撞狗慘摔！男怒告飼主傷害 法官打臉：牠有走斑馬線
高雄一名許姓男飼主，在108年9月帶著自家狗兒走在斑馬線上時，吳姓機車騎士不慎撞到狗後摔車，釀成全身多處外傷，及呼吸衰竭合併細菌性肺炎等傷害，遂怒告許男過失傷害，不過高雄地方法院法官審理時，勘驗周邊監視器畫面，發現狗狗雖然未牽繩，但是有「走在斑馬線上」，車禍起因是吳男超速闖紅燈，才和狗狗發生碰撞，因此最後判飼主許男無罪。可上訴。
根據判決書，許男在108年9月清晨，帶著黑色米克斯中型犬，走在行人穿越道上，當時狗跟在許男後方，不料在經過中央分隔島後，騎在慢車道的吳男，與正在過馬路的狗發生碰撞，吳男慘摔在地造成頭部、肩部多處骨折，還併發呼吸衰竭合併細菌性肺炎等重傷。
事後，吳男認為許男未盡到飼主責任，放任狗隻在路上妨礙交通，害他撞上而提告，檢方偵結後，認為許男當時確實沒將狗牽繩，依過失傷害罪將許男起訴；許男則喊冤「狗雖沒有牽繩，但是會聽從指令，並沒有妨礙交通，是吳男超速、闖紅燈違規在先。
高雄地方法院受理此案，法官經勘驗證據後指出，事發前後跟當下，許男跟狗都有遵從交通規則走在斑馬線上，未有起訴書上「狗隻奔竄於人車往來之車道」的情形，因此未構成「妨害交通」要件，最後判許姓飼主無罪，全案可上訴。（編輯：林莞茜）