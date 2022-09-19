監委巡察蘇澳軍港　關切沱江級艦首批量產型施工進度

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監察院表示，其後監委一行轉往龍德造船公司巡察，在聽取施工進度簡報後，隨即前往廠區實地瞭解塔江首批量產艦目前的施工情形，監委對於龍德公司能夠配合政策，擴充廠區以縮短工期，均給予肯定。下午監委一行則轉往陸軍蘭陽指揮部巡察，除聽取指揮部有關主戰裝備介紹外，並視導所屬砲兵部隊的戰備操演，監委對於蘭指部官兵所展現之高昂士氣與戰鬥意志，均留下深刻印象，也期許蘭指部能夠不斷提升戰力。
監院指出，在海軍座談會上，李鴻鈞首先垂詢雄三飛彈研發過程遭遇之瓶頸；林文程詢問雄二及雄三飛彈性能之比較、塔江艦後續的研改項目、以及俄烏戰爭對國軍教育訓練之啟示；監委田秋堇提及龍德造船公司在蘇澳設(擴)廠經過；賴鼎銘委員詢及沱（塔）江艦國內軟硬體的技術能量以及是否觸及產官學合作ㄡ
另外，監委浦忠成則詢及海軍為發展不對稱戰力所須建構的艦艇數量、海軍計畫建造12 艘沱（塔）江級艦是否足夠、以及沱（塔）江級艦其未來的任務配置等；監委王麗珍詢及「海空戰力提升計劃採購特別條例」所承作的「海巡版」沱（塔）江級艦如何進行平戰轉換、其加裝戰鬥系統和反艦飛彈有無窒礙。
在陸軍的座談會上，監委賴鼎銘詢及面對中共的武力威脅，陸軍蘭陽指揮部的兵力是否足夠、國軍兵力部署是否有檢討之空間；林文程強調，隨著中共軍事現代化，併所提之「多層次雙超」攻台策略，其未來攻台登陸地點已不再侷限於台灣西部的少數灘岸，這也使得蘭陽指揮部的重要性相對提升。
2012年龍德造船廠贏得海軍高效能艦原型艦合約，建造沱江級巡邏艦原型。經過多年戰術評測，龍德造船廠於2018年11月間得標高效能艦艇後續艦3艘與布雷艇4艘建造案，首批量產型沱江艦3艘總預算164億元。
首艘「高效能艦艇後續艦」名為「塔江艦」，象徵排灣族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之狩獵文化精神。塔江艦2020年12月15日舉行下水儀式，排水量約685噸，最高航數30節，搭載武器包括美製方陣快砲、雄風二型反艦飛彈8枚、雄風三型反艦飛彈4枚，另外有一門雷達匿蹤構型的76快砲，防空武器為俗稱「海劍二」的艦射型天劍二型中程防空飛彈16枚。