台東強震釀災！花蓮春日國小建物倒塌　採線上教學1週

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校長陳少山說，倒塌位置為教學大樓與專業大樓間的空中穿廊，昨天已請結構技師評估，主體建築未受損，將加固建築，拆除穿廊，初步規劃工期約1週，目前先採線上遠距教學，若有安全疑慮，不排除移到其他學校上課。
潘文忠接受媒體聯訪指出，受損校舍維護經費，潘文忠指出，今天上午已請國教署緊急以搶災的方式，優先補助幾個災損數量較多的縣市，緊急提供維生管道、安全會勘費用，目前粗估一個縣市會在300到500萬之間，若還有不足會再增加，盼以最快速度，解決安全及民生供水等問題，讓學校恢復正常，讓學生回到學校上課。
對於有部分校舍出現裂痕，潘文忠說，已請營建署、地方建設處派結構技師到校，盡快進行校舍盤檢，「要以維護師生安全為最優先考量」；若是像春日國小這樣受損嚴重，需要花一些時間進行整建，則會在履勘之後進行。
蘇貞昌指出，施工期間要圍籬的區域、機具及工人動線都要規劃好，以師生安全前提為首要，避免小朋友因好奇誤傷身體，盡量不影響學生受教權。
台東地震造成南區多校受損，花蓮縣玉里、卓溪、富里3鄉鎮今天停班課，縣長徐榛蔚也到春日、樂合國小等校勘災，徐榛蔚說，停班課期間，希望讓學校校舍輕微災損趕快整理好，恢復上課。
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也到春日國小關心災情，她接受媒體聯訪指出，春日國小是偏遠學校，國小師生30多人，幼兒園也有20人，人數不算少，呼籲老舊建築應全面體檢，還給孩子安全的教學環境。（編輯：黃世雅）