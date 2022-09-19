六十石山怎麼唸？網友怒罵記者不讀書 真相曝光尷尬了
台灣花東地區爆發規模6.8強震，傳出重大災情，目前正值金針花盛開季節，許多遊客一度受困在花蓮賞花的旅遊勝地六十石山、赤科石山，成為新聞報導焦點，不過，媒體播報「六十石山」時的唸法，卻遭觀眾罵翻，指責記者不讀書，結果真相曝光後，尷尬的竟然是網友。
關於六十石山如何發音有兩種說法，一種說法是日治時期，每甲地的穀子收成約為四、五十石（ㄉㄢˋ），這裡的稻田卻可收穫六十石，因此稱為六十石（ㄉㄢˋ）山，這裡的石是一種量詞。不過當地年長者解釋，當地山區原是一片繁茂的樟樹林，日治時期為了煉製樟腦被砍伐一空，結果在空曠山坡上散布著六十塊巨大的石頭，所以便命名為六十石（ㄕˊ）山。
自從地震新聞播出後，許多電視新聞媒體都以六十石（ㄕˊ）山稱呼，觀眾誤以為是播報烏龍，不斷投書、致電要求電視台更正，而媒體跟當地人核實後，經所轄富里鄉公所確認，該景點正確讀音為六十石（ㄕˊ）山，才是正確說法。
許多觀眾原本指責記者沒做功課，沒讀書，得知當地人說法才恍然大悟，尊重官方說法。TVBS電視台新聞部資深專案經理范立達也在臉書上發文表示：「非常謝謝指教喔，記者不可能每次都對，所以非常歡迎隨時提醒改正，但如果記者已經做了查證，也請支持記者的報導喔。」