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訂單飆破 800 張！Hyundai Custin 超過 85% 買家選擇直接攻頂

▲ 訂單飆破 800 張！Hyundai Custin 超過 85% 買家選擇直接攻頂
▲ 訂單飆破 800 張！Hyundai Custin 超過 85% 買家選擇直接攻頂

2GameSome - 有車賞

2022-09-19 16:55:01

可說是台灣今年第四季最重量級的新車，Hyundai Custin 七人座 MPV 車款果然話題性十足，自 9 月 14 日公布預接單價之後，於今日（9/19）進行媒體預賞活動，南陽實業同步宣布 Custin 已接單超過 800 張，遠超過今年 600 張配額，且其中高達 85% 訂單比例集中在高規格的 GLT-B 車型，顯見 Custin 的豪華規格與高性價比深受消費者肯定。

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南陽實業於今日（9/19）進行媒體預賞活動。
南陽實業於今日（9/19）進行媒體預賞活動。
Custin 已接單超過 800 張，遠超過今年 600 張配額。
Custin 已接單超過 800 張，遠超過今年 600 張配額。
頭燈與日行燈皆為 LED 規格。
頭燈與日行燈皆為 LED 規格。
把手設計也相當用心，且高規 GLT-B 車型左右兩側皆為電動滑門設計。
把手設計也相當用心，且高規 GLT-B 車型左右兩側皆為電動滑門設計。
標配 18 吋胎圈規格。
標配 18 吋胎圈規格。
提供 GLT-A 與 GLT-B 兩車型的 Custin 七人座 MPV，雖然一開始公布預接單價十於網路上引起諸多討論，其中主要圍繞在中國與台灣市場的價格比較，不過南陽實業表示，兩地在供應鏈的差異、原廠策略上有所不同，因此很難相提並論，但以 Custin 對比之前台灣市場的 Honda Odyssey，甚至當前在台銷售價格超過兩百萬以上的豪華 MPV 車型，Custin 都有相當的競爭實力，特別是在 GLT-B 車型的第二排 VIP 座椅方面，具有電動調整/加熱/通風/電動腿靠功能等，更是讓其擁有跨級距挑戰的關鍵，搭配上副駕駛座的電動座椅（加熱/通風）與感應式電動尾門、第二排無線充電座的配備，相當齊全的豪華舒適配備，也完全的展現在驚人的訂單熱度與消費者的車型選擇喜好。

內裝導入新世代設計風格，四輻設計方向盤最具辨識度。
內裝導入新世代設計風格，四輻設計方向盤最具辨識度。
全數位儀表設計，Custin 更將成新世代 Hyundai 首輛導入中文介面的車款。
全數位儀表設計，Custin 更將成新世代 Hyundai 首輛導入中文介面的車款。
10.4 吋整合式多媒體系統。
10.4 吋整合式多媒體系統。
GLT-B 車型雙前座椅皆為電動調整功能，並具備通風加熱機制。
GLT-B 車型雙前座椅皆為電動調整功能，並具備通風加熱機制。
副駕駛座左側也具備座椅調整介面，便利第二排乘客直接調整。
副駕駛座左側也具備座椅調整介面，便利第二排乘客直接調整。
天橋式中央鞍座設計，下方提供極佳的置物機能。
天橋式中央鞍座設計，下方提供極佳的置物機能。
GLT-B 車型第二排 VIP 座椅具有電動調整/加熱/通風/電動腿靠功能。
GLT-B 車型第二排 VIP 座椅具有電動調整/加熱/通風/電動腿靠功能。
第二排具備出風口。
第二排具備出風口。
前座椅背後方也有折疊餐桌與置杯架設計。
前座椅背後方也有折疊餐桌與置杯架設計。
雙天窗為車系標準配備。
雙天窗為車系標準配備。
第二排座椅連橫向位移調整也為電動方式。
第二排座椅連橫向位移調整也為電動方式。
第二排座椅內側扶手另有快速傾倒電動調整機制。
第二排座椅內側扶手另有快速傾倒電動調整機制。
可供成人乘坐的完整第三排乘坐空間。
可供成人乘坐的完整第三排乘坐空間。
第三排也具有獨立的空調出風口，可獨立調整風量。
第三排也具有獨立的空調出風口，可獨立調整風量。
三排乘坐時的後廂容積一覽。
三排乘坐時的後廂容積一覽。
目前 Custin 預計將於今年11月正式開賣，屆時 2GameSome 也將於第一時間進行試駕體驗，同時南陽實業也透露除了當前的 1.5T 渦輪增壓汽油引擎單一動力編成以外，目前也正在積極規劃更高規格的 2.0T 渦輪增壓汽油引擎動力，極有可能以更優勢的輸出表現，提供給重視駕馭樂趣的潛在消費族群。

初期國產的 Custin 車型搭載 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，具備 170ps / 25.8kgm 輸出表現。
初期國產的 Custin 車型搭載 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，具備 170ps / 25.8kgm 輸出表現。
動力銜接線傳八速自排變速系統。
動力銜接線傳八速自排變速系統。
未來關於 Custin 相關消息與試駕體驗將陸續提供，有興趣的買家敬請持續鎖定 2GameSome 後續報導。

Custin 簡易規格表。
Custin 簡易規格表。

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