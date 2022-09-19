▲ 訂單飆破 800 張！Hyundai Custin 超過 85% 買家選擇直接攻頂

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提供 GLT-A 與 GLT-B 兩車型的 Custin 七人座 MPV，雖然一開始公布預接單價十於網路上引起諸多討論，其中主要圍繞在中國與台灣市場的價格比較，不過南陽實業表示，兩地在供應鏈的差異、原廠策略上有所不同，因此很難相提並論，但以 Custin 對比之前台灣市場的 Honda Odyssey，甚至當前在台銷售價格超過兩百萬以上的豪華 MPV 車型，Custin 都有相當的競爭實力，特別是在 GLT-B 車型的第二排 VIP 座椅方面，具有電動調整/加熱/通風/電動腿靠功能等，更是讓其擁有跨級距挑戰的關鍵，搭配上副駕駛座的電動座椅（加熱/通風）與感應式電動尾門、第二排無線充電座的配備，相當齊全的豪華舒適配備，也完全的展現在驚人的訂單熱度與消費者的車型選擇喜好。
目前 Custin 預計將於今年11月正式開賣，屆時 2GameSome 也將於第一時間進行試駕體驗，同時南陽實業也透露除了當前的 1.5T 渦輪增壓汽油引擎單一動力編成以外，目前也正在積極規劃更高規格的 2.0T 渦輪增壓汽油引擎動力，極有可能以更優勢的輸出表現，提供給重視駕馭樂趣的潛在消費族群。
未來關於 Custin 相關消息與試駕體驗將陸續提供，有興趣的買家敬請持續鎖定 2GameSome 後續報導。