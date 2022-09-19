劉櫂豪為防災會議嗆放任部屬釀對立！饒慶鈴：別浪費口水
東部連兩天發生地震，傳出多起災情。台東縣交通及觀光發展處長余明勳在臉書發文指控，18日晚間的防災視訊會議上，總統蔡英文不僅讓各單位乾等2小時，念完稿後還立即與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇轉身離開。對此，民進黨立委劉櫂豪今（19）日在臉書發文呼籲，台東縣長饒慶鈴不應放任部屬製造對立，而饒慶鈴稍早則透過競選總部回應，一起把事做好才重要，別浪費時間口水。
針對台東縣接連地震，余明勳在臉書發文披露，蔡英文在防災視訊會議致詞後便起身離開，讓在場所有人相當錯愕，並遭大批網友怒轟冷血。事後，消防處解釋是署內幕僚單位「作業疏失」，蔡英文今上午也為此特別致歉。
不過，劉櫂豪今在臉書喊話饒慶鈴，不應放任縣府一級主管，在臉書製造對立，對於救災毫無幫助。
劉櫂豪還批，過去民進黨推前瞻基礎建設計畫，國民黨與饒慶鈴都反對，饒慶鈴拿來當政績；災情考驗首長能力，饒慶鈴卻放任主管深化對立，「饒慶鈴不做，換劉櫂豪做」。他強調，自己會秉持藍綠不分態度，與中央配合做好相關防救災的工作，幫助台東度過難關。
饒慶鈴則透過競辦指出，相信蔡總統道歉是真心誠意對台東人及縣府團隊道歉，她呼籲劉櫂豪，蔡總統都說不要浪費時間在口水，大家一起把事做好才是最重要的。