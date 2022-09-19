接單超過800張，Hyundai七人座MPV Custin預賞

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國內七人座MPV市場一直都有著穩定的規模，然而隨著對手告別市場，該級距便將由Hyundai Custin接替，日前南陽實業則開放Custin接單，提供GLT-A預售價133萬元、GLT-B預售價147萬元兩種車型，及年底前配額600輛，不過今日媒體預賞活動，南陽則表示接單已超過800張。Custin採用「Sensuous Sportiness」設計語彙，並注入Tucson設計元素，因此車頭有著相當醒目且吸睛的視覺效果。
然而除了外型亮眼，Custin的內在更讓人驚艷，4,950mm X 1,850mm X 1,734mm車身尺碼、3,055mm軸距，搭配2+2+3規劃的皮質舒適七人座椅給予舒適寬敞的乘坐空間，頂規車型GLT-B更配備第二排皇家座椅(附電動調整仰躺/電動腿靠/加熱通風)。另外Custin也配備雙天窗、LV2等級完整先進安全科技、右側電動滑門(GLT-B雙側感應式電動滑門)、二、三排獨立出風口以及豐富娛樂10.4吋整合式多媒體主機。
動力方面Custin搭載1.5升渦輪引擎，具有170hp最大馬力，25.8kgm扭力峰值在1,500rpm即全輸出，搭配 8速自排變速系統，滿載出遊動力表現輕鬆暢行。
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| VIP預賞會時間
| VIP預賞會展示中心
| 10/1-10/2
| 內湖店
| 10/8-10/9
| 中壢店
| 10/15-10/16
| 西屯店
| 10/22-10/23
| 北台南店
| 10/29-10/30
| 博愛店
| 11/5-11/6
| 花蓮店