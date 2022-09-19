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接單超過800張，Hyundai七人座MPV Custin預賞

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-19 17:55:21

Hyundai Custin七人座MPV將於11月8日上市發表，日前已開放GLT-A預售價133萬元、GLT-B預售價147萬元預接活動，今日(19日)則舉辦媒體預賞活動，活動中也得知目前接單已超過800張。

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國內七人座MPV市場一直都有著穩定的規模，然而隨著對手告別市場，該級距便將由Hyundai Custin接替，日前南陽實業則開放Custin接單，提供GLT-A預售價133萬元、GLT-B預售價147萬元兩種車型，及年底前配額600輛，不過今日媒體預賞活動，南陽則表示接單已超過800張。Custin採用「Sensuous Sportiness」設計語彙，並注入Tucson設計元素，因此車頭有著相當醒目且吸睛的視覺效果。

然而除了外型亮眼，Custin的內在更讓人驚艷，4,950mm X 1,850mm X 1,734mm車身尺碼、3,055mm軸距，搭配2+2+3規劃的皮質舒適七人座椅給予舒適寬敞的乘坐空間，頂規車型GLT-B更配備第二排皇家座椅(附電動調整仰躺/電動腿靠/加熱通風)。另外Custin也配備雙天窗、LV2等級完整先進安全科技、右側電動滑門(GLT-B雙側感應式電動滑門)、二、三排獨立出風口以及豐富娛樂10.4吋整合式多媒體主機。

動力方面Custin搭載1.5升渦輪引擎，具有170hp最大馬力，25.8kgm扭力峰值在1,500rpm即全輸出，搭配 8速自排變速系統，滿載出遊動力表現輕鬆暢行。

10月1日起VIP預賞巡迴進駐全台Hyundai展示中心，請洽指定據點預約。早鳥訂車再送雙重優惠註1：專屬多功能摺疊手拉車(價值$7,000元)及$10,000元購車金，詳情請洽全國Hyundai展示中心。

VIP預賞會時間

 VIP預賞會展示中心
10/1-10/2

 內湖店
10/8-10/9

 中壢店
10/15-10/16

 西屯店
10/22-10/23

 北台南店
10/29-10/30

 博愛店
11/5-11/6

 花蓮店
註1：早鳥優惠限於2022年11月8日前下訂。並於2022年12月30日前領牌方可享有，於2023年領牌之車輛，則不再享有早鳥禮優惠。

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