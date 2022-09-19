王浩宇爆饒慶鈴震後跑選舉 反問「指揮官可以亂跑？」
因應花東強震總統蔡英文昨（18）日晚間前往中央災害應變中心視察，卻因連線疏失無法與2縣長及救災團隊溝通，有台東縣府官員看不下去臉書痛批「最冷血無意義的防災會議」，會議過程中完全無意讓縣長及第一線努力的人員說明或報告；桃園市前議員王浩宇則在臉書貼出縣長饒慶鈴行程，關山在17日芮氏6.4強震後，隔日上午就在跑選舉場，下午2時池上發生芮氏6.8強震竟然在當天5時還在跑選舉，質疑「指揮中心一級開設，指揮官可以這樣亂跑嗎？」
台東縣府交觀處長余明勳昨日於臉書PO文，批評昨晚參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議，總統蔡英文於會議中唸稿後結束離開，完全無意讓縣長及在第一線努力的人員開口說明或報告，質疑「因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」饒慶鈴也回覆稱，捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了。
對此王浩宇今日則在臉書上說明，前天強震過後罵蔡英文的台東指揮官（指饒慶鈴）在哪裡，表示台東關山在17日芮氏6.4強震後，饒隔日上午11時就在跑選舉，出席鐵器公會會員大會暨模範勞工表揚大會，下午2時池上發生芮氏6.8強震，當天5時出席台東縣體育會四季晨泳委員會會員大會，質疑「指揮中心一級開設，指揮官可以這樣亂跑嗎？」
王浩宇更狠酸，請網友幫忙問饒慶鈴，稱總統蔡英文耽誤台東救災時間，自己卻在跑場，不是很急嗎。