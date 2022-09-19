深入直擊六十石山重災區！金針花期化烏有　入夜降溫待援

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至於金針花的採收，林俊傑說，替代方法就是將採收的金針花送下山，讓山下的業者代為烘乾，營收會比較少，但還好因為已經進入採收後期，剩約1/3採收量。
「我們辛苦了這個金針期，這樣一瞬間破滅，因為我們家要維修東西，水管全都爆掉…等於是化為烏有」，林俊傑妻子表示，對於災損都還無法估算，但是光是退回這個月的訂金就「十萬元跑不掉」。「花還在啊，你不覺得花很漂亮嗎？」對於無法讓遊客來欣賞六十石山美景，林妻表示遺憾。
此外，林妻也分享照顧滯留山上遊客的心路歷程。「因為太緊急了，所以把我們可以用的食材，麵啦什麼的，一直不斷的煮，其實我根本不知多少人，就是一直煮出來讓他們盛，然後跟他們講說我們一定會讓每個人吃到飽」。
從18日晚上到19日中午，林俊傑一家人總計準備了三餐給滯留山上的遊客，除了煮麵煮飯，更將冰箱裡的十隻雞都剁下去煮雞湯讓大夥暖胃。
林妻說，有許多遊客只是上山來賞花、並沒有計畫在山上留宿，因突遇地震措手不及，只好求助於民宿業者。她說，他們一家人昨晚就收留了超過200名遊客。
「整個晚上我們幾乎都沒什麼睡，因為我們怕遊客冷，有的老人家受不了，還有小朋友斷糧的，有一兩歲小朋友...只是上來玩，沒有帶足夠的奶粉，我就去幫他找，還有老人家的備用藥可能到明天而已，就很緊張」，除了物資匱乏，更屋漏偏逢連夜雨，昨晚入夜後開始下雨，溫度驟降，讓情況更嚴峻。
「昨天真的非常冷，那麼多人突然兩百多個，我們家也沒有那麼多棉被，我們可以拿出來的棉被，包括我們的床墊自己要睡的，都拿出來了，昨天我們是跟我們家小幫手、女兒，就隨便拿個地墊，四、五個睡在一起，因為都給客人了。」林妻表示。
為了照顧遊客，林俊傑夫妻幾乎將家裡的食物都拿出來了，再加上山上目前仍然沒水沒電，所以必須要清空冰箱，未來的食物補給也是問題，「我們沒有甚麼儲備糧食，因為遊客全部清空掉了，所以我們冰箱打開來就沒有東西，都是空的」。
至於水電何時會恢復，沒有人說得準。被問及希望政府能夠怎麼幫忙？林俊傑直言，「道路跟電力先弄好」，這樣後續業者才能夠重建家園。