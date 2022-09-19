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深入直擊六十石山重災區！金針花期化烏有　入夜降溫待援

▲六十石山聯外道路多處坍方。20220919。康仲誠攝
▲六十石山聯外道路多處坍方。20220919。康仲誠攝

甘庭嘉／花蓮報導

2022-09-19 20:29:192022-09-19 21:00:46

台東池上昨下午發生規模6.8強震，花東飽受災害所苦，金針花賞花勝地六十石山聯外道路因落石坍方一度中斷，許多遊客受困，直到今（19日）午才順利搶通。六十石山的民宿業者今天受訪表示，雖然道路搶通了，山上仍然沒水沒電，而災損更是無法估計，一方面今年花季無法再接遊客，另一方面還要整理及重建家園，等於是辛苦了一個金針期都「化為烏有」。

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對於這次地震對當六十石山的衝擊，益順休閒農莊林俊傑表示，今年的花季原本就慢了，產量沒有往年這麼多，大概剩2/3，儘管目前只剩大約15-20天的花季時間，但是民宿業者應該就是沒辦法經營，也沒辦法讓遊客入住，就是準備退房退訂。

至於金針花的採收，林俊傑說，替代方法就是將採收的金針花送下山，讓山下的業者代為烘乾，營收會比較少，但還好因為已經進入採收後期，剩約1/3採收量。

▲六十石山益順休閒農莊負責人林俊傑。20220919。康仲誠攝
▲六十石山益順休閒農莊負責人林俊傑。20220919。康仲誠攝
「我們辛苦了這個金針期，這樣一瞬間破滅，因為我們家要維修東西，水管全都爆掉…等於是化為烏有」，林俊傑妻子表示，對於災損都還無法估算，但是光是退回這個月的訂金就「十萬元跑不掉」。「花還在啊，你不覺得花很漂亮嗎？」對於無法讓遊客來欣賞六十石山美景，林妻表示遺憾。

此外，林妻也分享照顧滯留山上遊客的心路歷程。「因為太緊急了，所以把我們可以用的食材，麵啦什麼的，一直不斷的煮，其實我根本不知多少人，就是一直煮出來讓他們盛，然後跟他們講說我們一定會讓每個人吃到飽」。

從18日晚上到19日中午，林俊傑一家人總計準備了三餐給滯留山上的遊客，除了煮麵煮飯，更將冰箱裡的十隻雞都剁下去煮雞湯讓大夥暖胃。

林妻說，有許多遊客只是上山來賞花、並沒有計畫在山上留宿，因突遇地震措手不及，只好求助於民宿業者。她說，他們一家人昨晚就收留了超過200名遊客。

「整個晚上我們幾乎都沒什麼睡，因為我們怕遊客冷，有的老人家受不了，還有小朋友斷糧的，有一兩歲小朋友...只是上來玩，沒有帶足夠的奶粉，我就去幫他找，還有老人家的備用藥可能到明天而已，就很緊張」，除了物資匱乏，更屋漏偏逢連夜雨，昨晚入夜後開始下雨，溫度驟降，讓情況更嚴峻。

「昨天真的非常冷，那麼多人突然兩百多個，我們家也沒有那麼多棉被，我們可以拿出來的棉被，包括我們的床墊自己要睡的，都拿出來了，昨天我們是跟我們家小幫手、女兒，就隨便拿個地墊，四、五個睡在一起，因為都給客人了。」林妻表示。

為了照顧遊客，林俊傑夫妻幾乎將家裡的食物都拿出來了，再加上山上目前仍然沒水沒電，所以必須要清空冰箱，未來的食物補給也是問題，「我們沒有甚麼儲備糧食，因為遊客全部清空掉了，所以我們冰箱打開來就沒有東西，都是空的」。

至於水電何時會恢復，沒有人說得準。被問及希望政府能夠怎麼幫忙？林俊傑直言，「道路跟電力先弄好」，這樣後續業者才能夠重建家園。

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