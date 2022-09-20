出席曾祖母葬禮　英國王室新生代躍大眾視野

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排在王位第二繼承順位的喬治王子身穿深色西裝與領帶，夏綠蒂公主身穿黑色洋裝，頭戴帽子。4歲的最小弟弟路易王子（Prince Louis）沒有出席。
喬治和夏綠蒂坐在父母身邊，關注儀式進行，並在儀式後跟隨著靈柩步出西敏寺。
儘管喬治和夏綠蒂的年紀比當年的父親和叔叔小上許多，但兩人令人回想起1997年葬禮上，威廉王子與哈利王子跟隨在母親黛安娜王妃棺木後的一幕。威廉和哈利當年分別為15歲和12歲。
威廉曾告訴民眾，14日走在女王靈柩後面，從白金漢宮走向國會時，勾起他痛苦的回憶，讓他想起十幾歲時參加母親喪禮的那一刻。
儘管英國媒體對於威廉凱特孩子的日常生活沒有太多報導，但喬治和夏綠蒂最近更常出席大型公眾場合，成為鎂光燈焦點。
女王今年6月慶祝白金禧（Platinum Jubilee）時，他們參加了白金漢宮外的露天演唱會，觀看老牌歌手演出，臉上時不時出現感到無聊的神情。
喬治王子去年7月也和父母一起到溫布利球場（Wembley）觀看歐洲國家盃（European Championship）決賽。他身穿西裝外套，打領帶，和威廉王子穿父子裝，在英格蘭隊得分時跳起來歡呼。
威廉和凱特今年夏天決定搬到溫莎，3個孩子也開始就讀溫莎的新學校。他們的新家相對簡樸，沒有傭人同住。
3人就讀於校地寬敞的高昂私立學校，校園包含一座高爾夫球場。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110919