馬克宏伉儷一身黑漫步倫敦　保安簇擁遭酸「超低調」

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昨天下午馬克宏和夫人身穿正式服裝搭配球鞋及太陽眼鏡，全身黑裝束，在鬧區西敏寺區（Westminster）街頭「低調走訪」，與把握最後機會排隊瞻仰女王靈柩的上千位民眾打招呼。
但兩人身邊卻大陣仗跟著一堆保鑣與助理開路，前擁後簇，各種影片、照片在英、法兩國社群媒體瘋傳。
網友戲稱：「馬克宏的低調大概是我看過最不低調的了」，並附上保安開路讓馬克宏穿過安全柵欄的短片；另一名網友則說，「馬克宏低調抵達倫敦，身著人們能想像到的最不低調行頭」。
法國新聞電台（France Info）駐倫敦記者卡隆（Pierre-Louis Caron）在路邊蹲守，並訪問馬克宏出席國葬的意義，馬克宏回覆表示，他代表法國人「同感英國人的哀傷」。
英國「經濟學人」國防記者約希（Shashank Joshi）則在推特上放上馬克宏伉儷帥氣黑裝被保鑣簇擁的照片，幽默寫道「新一季的『巴黎情報局』看起來很不錯」。
不少民眾與媒體一開始狂酸馬克宏伉儷穿搭，批評兩人以如此裝扮進入國會所屬西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王。有民眾在推特上批評，「墨鏡和球鞋，為何不乾脆也慢跑一下？真沒禮貌」，也有法國網友覺得總統穿著很丟臉，引發各方議論。
但後來證實，馬克宏伉儷進入西敏寺廳前更換更正式的裝束。BFM財經新聞電視台（BFM Business TV）副總編輯葛萊貝利（Raphael Grably）也推文闢謠。
也有網友刻意惡搞，張貼照片表示馬克宏在連鎖烘焙坊Greggs前排隊準備買點心，並寫道「來一個低調的Greggs小旅行」，獲得近萬按讚數，但後來證實為假消息。
英國女王國葬今天於倫敦西敏寺舉行，超過100位國家元首齊聚倫敦出席儀式，除馬克宏外，還有美國總統拜登（Joe Biden）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、日皇德仁等各國領袖政要。（編輯：韋樞）1110919