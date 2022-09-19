70年來最大規模！英女王國葬儀式落幕　民眾痛哭道別

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，國葬於英國時間19日上午11時舉行，演奏輓歌過後全英國默哀2分鐘，全場氣氛莊嚴肅穆。不僅有全球500多名領袖政要參與女王的國葬儀式，在舉行儀式的西敏寺外頭更是擠滿了前來哀悼的民眾，每個人都難忍悲傷，淚送女王最後一程。 我是廣告 請繼續往下閱讀 女王的國葬儀式於當地時間19日上午11時（台灣時間晚上18時）開始，新英王查爾斯三世率妻子卡蜜拉、威爾斯夫婦等其他王室成員，隨著皇家海軍一同與女王靈柩抵達西敏寺。在約莫1個小時的儀式之後，輓歌《最後崗位》（The Last Post）響起，象徵女王光榮而歸，隨後全國默哀2分鐘。默哀結束後，西敏寺會眾為新國王演唱國歌《天佑國王》，女王的風笛手演奏最後的輓歌《Sleep, dearie, sleep》後典禮宣告結束。▲在西敏寺外頭的民眾難過落淚。（圖／美聯社／達志影像）而在西敏寺外頭，則擠滿了從英國各地前來弔唁的民眾，還有民眾早早卡位，守在國葬後靈車隊伍經過的路段。在儀式進行當中，有民眾一邊看著直播，一邊記錄下這歷史一刻。但也有不少人最後仍難忍悲傷，拿出手帕拭淚，更有人與親友抱在一起痛哭。▲▼民眾盯著國葬儀式直播，難過落淚。（圖／美聯社／達志影像）在國葬之後，女王靈柩被護送上火砲車架，將移靈至溫莎城堡（Windsor Castle）內的聖喬治教堂（St George’s Chapel）。在進行完禮拜儀式之後，女王的靈柩將停靈皇家墓穴（Royal Vault），與父親喬治六世、母親伊麗莎白、丈夫菲立普親王一同長眠。影／國葬儀式結束！上千人齊聚西敏寺 淚送女王最後一程不斷更新／女王國葬後移至溫莎下葬！拜登不停留搭機返美女王國葬選址別具深意！「最後安息處」將和菲力普長眠瞻仰女王靈柩截止！最後1位現場哀悼者：深感榮幸