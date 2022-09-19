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英女王國葬元首們齊聚！巴西總統忙拉票、日皇煩惱戴口罩

▲美國總統拜登與各國元首抵達西敏寺參加英國女王國葬儀式，這些重要級人物的一舉一動也被放大檢視。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國總統拜登與各國元首抵達西敏寺參加英國女王國葬儀式，這些重要級人物的一舉一動也被放大檢視。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-19 22:51:48

英國女王伊莉莎白二世在位70年，各國元首、領袖受邀前往倫敦向女王最後一程致意。目前女王國葬已經結束，在最高規格的維安保全下，儼然成為一場聯合國大會的國葬儀式順利落幕。不過全球都在關注的這場葬禮期間，各國元首一舉一動也被放大檢視，其中日本天皇煩惱戴不戴口罩、巴西總統大談競選言論、拜登搭乘凱迪拉克加長型禮車等都成為典禮外熱門話題。

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英國女王國葬儀式邀請諸多外賓，使英國政府面臨巨大外交挑戰。光是安排交通管制、接待行程等都以最高規格來處理，其中因為安全考量，強烈建議各國領袖把專車停放在西倫敦後，與他國元首共乘官方巴士前往西敏寺。不過，美國總統拜登、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）等人卻獲准乘坐自己的官方車，引發部分國家元首不滿，甚至掀起外交反彈。土耳其總統艾爾段在要求乘坐自己的座車遭拒後，甚至改派外交部長出席。

英方對此則表示破例獲准特定元首是基於「安全考量」，與政治或其他因素無關。有英國媒體引述大使館人員消息透露，由於拜登是整場國葬中「維安規格」最高的人，因此可以自行安排整個維安程序，拜登也直接用軍機空運自己的總統座車「野獸」，這台重達6800公斤的防彈豪華轎車，這台座車的維安設計一直處於保密狀態，但至今仍稱職的保護著拜登；此外，拜登也是史上第一個參加英國國葬的美國總統，上次英國舉行國葬是在1965年為前首相邱吉爾所舉辦，時任美國總統詹森因病住院無法參加。

▲美國總統拜登抵達西敏寺。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國總統拜登抵達西敏寺。（圖／達志影像／美聯社）
受關注的總統不只拜登，本該把造訪倫敦、參加女王國葬視為主要目標的巴西總統波索納洛，因為到了離女王靈柩停放處不遠的倫敦巴西大使官邸後，只花短短13秒提到女王，接著便劈頭發表自己的競選言論，因此遭到英國和巴西兩地的抨擊。

日本天皇與宮內廳則為了天皇的防疫措施苦惱不已，由於目前英國幾乎全面取消口罩令，而出席各大活動口罩不離身的天皇和皇后是否該戴口罩、會不會特別突兀也成為此前日媒關注焦點。去年菲力普親王去世，英國王室全體配戴黑色口罩，向來配戴白口罩的日皇夫婦「因地制宜」也換了黑色口罩，而在這場國葬當中，與會貴賓普遍沒有戴上口罩，日皇夫婦最後也選擇融入現場並無配戴口罩。

▲日本德仁天皇（左三）和雅子皇后（左四）和不丹國王吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克（左）和傑特森·佩瑪王后抵達伊麗莎白女王的葬禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本德仁天皇（左三）和雅子皇后（左四）和不丹國王夫婦（左一）抵達英國女王的葬禮。（圖／美聯社／達志影像）
基本上所有跟英國有邦交的國家或地區的領袖都獲得邀請，中國國家主席習近平受邀但婉拒參加，負責出席的中國國家副主席王岐山因為不會說英語，於是成為少數破例讓口譯員隨行的官員；俄羅斯、白俄羅斯及緬甸則因為發動戰爭、侵犯人權等因素未受邀請。

▲中國國家副主席王岐山18日也前去瞻仰女王靈柩。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家副主席王岐山18日也前去瞻仰女王靈柩。（圖／美聯社／達志影像）

 

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