英女王國葬元首們齊聚！巴西總統忙拉票、日皇煩惱戴口罩

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英方對此則表示破例獲准特定元首是基於「安全考量」，與政治或其他因素無關。有英國媒體引述大使館人員消息透露，由於拜登是整場國葬中「維安規格」最高的人，因此可以自行安排整個維安程序，拜登也直接用軍機空運自己的總統座車「野獸」，這台重達6800公斤的防彈豪華轎車，這台座車的維安設計一直處於保密狀態，但至今仍稱職的保護著拜登；此外，拜登也是史上第一個參加英國國葬的美國總統，上次英國舉行國葬是在1965年為前首相邱吉爾所舉辦，時任美國總統詹森因病住院無法參加。
受關注的總統不只拜登，本該把造訪倫敦、參加女王國葬視為主要目標的巴西總統波索納洛，因為到了離女王靈柩停放處不遠的倫敦巴西大使官邸後，只花短短13秒提到女王，接著便劈頭發表自己的競選言論，因此遭到英國和巴西兩地的抨擊。
日本天皇與宮內廳則為了天皇的防疫措施苦惱不已，由於目前英國幾乎全面取消口罩令，而出席各大活動口罩不離身的天皇和皇后是否該戴口罩、會不會特別突兀也成為此前日媒關注焦點。去年菲力普親王去世，英國王室全體配戴黑色口罩，向來配戴白口罩的日皇夫婦「因地制宜」也換了黑色口罩，而在這場國葬當中，與會貴賓普遍沒有戴上口罩，日皇夫婦最後也選擇融入現場並無配戴口罩。
基本上所有跟英國有邦交的國家或地區的領袖都獲得邀請，中國國家主席習近平受邀但婉拒參加，負責出席的中國國家副主席王岐山因為不會說英語，於是成為少數破例讓口譯員隨行的官員；俄羅斯、白俄羅斯及緬甸則因為發動戰爭、侵犯人權等因素未受邀請。