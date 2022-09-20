貴州隔離巴士翻覆　3名幹部遭停職

（中央社台北19日電）中國貴州隔離人員巴士翻車事故造成27人死亡，在防疫引發民怨的情況下成為網友熱議話題。貴州省政府晚間通報，貴陽市3名幹部因此事故被停職檢查。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據微信公眾號「貴州發布」，這3名被組織處理的官員為：貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖淩雲。貴州省有關負責人表示，「在國家有關部門指導下」，當地正在對事故進行深入調查，對相關責任人將堅決依法依規嚴肅追責問責，絕不姑息。有關調查處理結果將及時向社會公布。18日淩晨，一輛載有47人的隔離轉運車在黔南州三荔高速發生側翻事故，造成27人死亡，20人受傷，其中45人為社區涉疫居民，原預定從貴陽市雲岩區前往黔南州荔波縣隔離酒店。在事故引發輿情後，18日晚間貴陽市政府召開記者會，除向遇難市民默哀，並向全社會道歉，事故原因仍在調查。（編輯：張淑伶）1110919貴州隔離巴士釀27死 陸學者：防疫違規非個案中國貴州巴士翻覆釀27死 當局坦言：是防疫隔離專車中國貴州疫情起！傳物資分配不均 有人3天沒吃飯貴州罹癌女疑遭夫利用、賣慘賺錢！官方「闢謠」反被罵翻