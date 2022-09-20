一把香菜飛了32.75 公尺，2022 Red Bull飛行日熱鬧落幕

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本次台灣首屆Red Bull飛行日活動，延續Red Bull舉辦活動傳統，具有初選後選出最後參賽隊伍，共吸引633組隊伍報名，最終比賽當日共有42支隊伍登上六米高台起飛而下，且在正式比賽前一天更具辦選手之夜，邀請台中爵士樂團、Multiverse、JAYRoll、西屯純愛組、小春Kenzy及大淵Muta，為選手加油打氣，幾乎與職業運動擁有相同規格。
而2022台灣Red Bull飛行日正式比賽當天，開場不僅邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》演唱活動主題曲，官方飛行器「飛天轎」更於現場與主持人美麗本人率先淨港衝海，為飛行隊伍的創意飛行秀揭開序幕。
本次Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。
比賽正式開場後，第一組上場的「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」，由飛行員Tina穿著一身香菜裝，並由團隊將刈包裡常見的香菜、控肉化身成名為「好大刈(一ˋ)包」的飛行器，推出六米高台，「香菜翅膀」便帶著飛行員跟著風向飛行，最後以32.75公尺的超狂成績引發全場歡呼，也讓全場更期待接下來其他參賽隊伍的表現，結果比賽至結束，都沒有隊伍能超越「好大刈(一ˋ)包」，最終就是由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」獲得首屆台灣Red Bull飛行日的冠軍，將獲得Red Bull海外比賽體驗之旅。。
擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎看過每一組的飛行器造型後，則鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」。本屆評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。
Red Bull飛行日除了有42組飛行隊伍，發揮最狂創意及飛行點子，展現出台灣特色之外，活動中場更找來日籍車手孤輪王－安倍優以及台灣極限單車BMX好手－鄭喬鴻進行演出。安倍優長期定居台中，2017年更打破孤輪世界紀錄，在飛行日中場展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼，爾後台灣極限單車的第一把交椅鄭喬鴻接棒表演，最後連人帶車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點。
此外，Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的Red Bull人氣王票選，為期11天的網路投票活動，最終由的「機長，飛得起來嗎？」以30,062的高分奪下人氣王寶座；而「全家」FamilyMart Collection贊助的「全家笑翻獎」則是由「阿公の(弄)假牙」的「阿公の假牙」獲得評審一致好評，其中「阿公の(弄)假牙」的「阿公の假牙」準備起飛時，眾人原以為他們的飛行器是整顆人頭都會衝下水，結果竟然只有飛行員帶著上排假牙衝出去，留下眾人一陣錯愕，也的確笑翻全場。
本次Red Bull飛行日彙集了來自全台各地的民間高手，不僅有熱愛飛行的民航機師及滑翔翼好手、更有懷抱飛行夢想的牙醫、機器人製作團隊、火箭研究員、YouTuber等等，他們發揮各自創意將常見的動物、交通工具、甚至餐盤上的食物通通都加上翅膀後成了最強飛行器，在台中港一同挑戰人類飛行的夢想，在六米高的跳台上，以天馬行空的創意展翅高飛！
2022台灣Red Bull 飛行日最終賽事結果
| 獎項
| 隊名
| 飛行器名稱
| 飛行距離
| Red Bull飛行日第一名
| 老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉
| 好大刈(一ˋ)包
| 32.75 公尺
| Red Bull飛行日第二名
| 機長，飛得起來嗎？
| Devil Fish
| 12.42公尺
| Red Bull飛行日第三名
| 藍洋不輸鬼 Ocean Winner
| 飛輪海龜
| 11.87公尺
| 飛行日人氣王第一名
| 機長，飛得起來嗎？
| Devil Fish
| 12.42公尺
| 飛行日人氣王第二名
| 一生消防
| 好大一支飛天渦輪
| －
| 飛行日人氣王第三名
| HowFun飛起來了怎麼可能救命啊我不要
| 辛巴不乖
| 3.12公尺
| 全家笑翻獎
| 阿公の(弄)假牙
| 阿公の假牙
| 7.73公尺