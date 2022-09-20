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一把香菜飛了32.75 公尺，2022 Red Bull飛行日熱鬧落幕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-20 01:25:20

致力舉辦各項極限運動與趣味競賽的Red Bull，在2022年為台灣帶來了亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日，並於9月18日於MITSUI OUTLET PARK 台中港舉行，共有42組參賽隊伍通過初審後正式參賽，最終由第一組出場的「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈(一ˋ)包」獲得冠軍。

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本次台灣首屆Red Bull飛行日活動，延續Red Bull舉辦活動傳統，具有初選後選出最後參賽隊伍，共吸引633組隊伍報名，最終比賽當日共有42支隊伍登上六米高台起飛而下，且在正式比賽前一天更具辦選手之夜，邀請台中爵士樂團、Multiverse、JAYRoll、西屯純愛組、小春Kenzy及大淵Muta，為選手加油打氣，幾乎與職業運動擁有相同規格。

嘻哈團體Multiverse於Red Bull飛行日選手之夜登台表演。
嘻哈團體Multiverse於Red Bull飛行日選手之夜登台表演。
小春Kenzy〈右〉及大淵Muta〈左〉於Red Bull飛行日選手之夜登台表演。
小春Kenzy〈右〉及大淵Muta〈左〉於Red Bull飛行日選手之夜登台表演。
馬念先改編經典歌曲《跆拳道》演唱活動主題曲。
馬念先改編經典歌曲《跆拳道》演唱活動主題曲。
而2022台灣Red Bull飛行日正式比賽當天，開場不僅邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》演唱活動主題曲，官方飛行器「飛天轎」更於現場與主持人美麗本人率先淨港衝海，為飛行隊伍的創意飛行秀揭開序幕。

官方飛行器「飛天轎」更於現場與主持人美麗本人率先淨港衝海。
官方飛行器「飛天轎」更於現場與主持人美麗本人率先淨港衝海。
知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行。
知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行。
本次Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。

HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台。
HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台。
比賽正式開場後，第一組上場的「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」，由飛行員Tina穿著一身香菜裝，並由團隊將刈包裡常見的香菜、控肉化身成名為「好大刈(一ˋ)包」的飛行器，推出六米高台，「香菜翅膀」便帶著飛行員跟著風向飛行，最後以32.75公尺的超狂成績引發全場歡呼，也讓全場更期待接下來其他參賽隊伍的表現，結果比賽至結束，都沒有隊伍能超越「好大刈(一ˋ)包」，最終就是由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」獲得首屆台灣Red Bull飛行日的冠軍，將獲得Red Bull海外比賽體驗之旅。。

「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以32.75公尺的超狂成績，獲得首屆台灣Red Bull飛行日的冠軍。
「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以32.75公尺的超狂成績，獲得首屆台灣Red Bull飛行日的冠軍。
擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎看過每一組的飛行器造型後，則鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」。本屆評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎。〈Red Bull提供〉
擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎。〈Red Bull提供〉
日籍車手孤輪王－安倍優展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼。〈Red Bull提供〉
日籍車手孤輪王－安倍優展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼。〈Red Bull提供〉
Red Bull飛行日除了有42組飛行隊伍，發揮最狂創意及飛行點子，展現出台灣特色之外，活動中場更找來日籍車手孤輪王－安倍優以及台灣極限單車BMX好手－鄭喬鴻進行演出。安倍優長期定居台中，2017年更打破孤輪世界紀錄，在飛行日中場展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼，爾後台灣極限單車的第一把交椅鄭喬鴻接棒表演，最後連人帶車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點。

台灣極限單車的第一把交椅鄭喬鴻接棒表演，最後連人帶車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點。〈Red Bull提供〉
台灣極限單車的第一把交椅鄭喬鴻接棒表演，最後連人帶車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點。〈Red Bull提供〉
「機長，飛得起來嗎？」以30,062的高分奪下人氣王寶座。〈Red Bull提供〉
「機長，飛得起來嗎？」以30,062的高分奪下人氣王寶座。〈Red Bull提供〉
此外，Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的Red Bull人氣王票選，為期11天的網路投票活動，最終由的「機長，飛得起來嗎？」以30,062的高分奪下人氣王寶座；而「全家」FamilyMart Collection贊助的「全家笑翻獎」則是由「阿公の(弄)假牙」的「阿公の假牙」獲得評審一致好評，其中「阿公の(弄)假牙」的「阿公の假牙」準備起飛時，眾人原以為他們的飛行器是整顆人頭都會衝下水，結果竟然只有飛行員帶著上排假牙衝出去，留下眾人一陣錯愕，也的確笑翻全場。

本次Red Bull飛行日彙集了來自全台各地的民間高手，不僅有熱愛飛行的民航機師及滑翔翼好手、更有懷抱飛行夢想的牙醫、機器人製作團隊、火箭研究員、YouTuber等等，他們發揮各自創意將常見的動物、交通工具、甚至餐盤上的食物通通都加上翅膀後成了最強飛行器，在台中港一同挑戰人類飛行的夢想，在六米高的跳台上，以天馬行空的創意展翅高飛！

Red Bull飛行日第三名：藍洋不輸鬼 Ocean Winner的飛輪海龜。
Red Bull飛行日第三名：藍洋不輸鬼 Ocean Winner的飛輪海龜。
2022台灣Red Bull 飛行日最終賽事結果

獎項

 隊名

 飛行器名稱

 飛行距離
Red Bull飛行日第一名

 老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉

 好大刈(一ˋ)包

 32.75 公尺
Red Bull飛行日第二名

 機長，飛得起來嗎？

 Devil Fish

 12.42公尺
Red Bull飛行日第三名

 藍洋不輸鬼 Ocean Winner

 飛輪海龜

 11.87公尺
飛行日人氣王第一名

 機長，飛得起來嗎？

 Devil Fish

 12.42公尺
飛行日人氣王第二名

 一生消防

 好大一支飛天渦輪

飛行日人氣王第三名

 HowFun飛起來了怎麼可能救命啊我不要

 辛巴不乖

 3.12公尺
全家笑翻獎

 阿公の(弄)假牙

 阿公の假牙

 7.73公尺
飛行日人氣王第二名：一生消防的好大一支飛天渦輪。
飛行日人氣王第二名：一生消防的好大一支飛天渦輪。
2022台灣Red Bull 飛行日前三名頒獎畫面。〈Red Bull提供〉
2022台灣Red Bull 飛行日前三名頒獎畫面。〈Red Bull提供〉

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