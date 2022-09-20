北台灣今轉涼！明起雨區擴大 專家曝週末「成颱」機率
中央氣象局表示，今、明（20日、21日）兩天受東北風影響，北部及東北部氣溫稍降，臺灣各地大多為多雲到晴，今晨中南部地區及東部、東南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明天開始，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，週末前後台灣及巴士海峽附近有「熱帶擾動」或「颱風」活動，25日20時「熱帶擾動」發展的最高機率為70%，「颱風」的發展機率則為20％，由於是小型的熱帶系統，對台影響程度有很大變化，應持續觀察。
另外，今(20)日各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨的機率；有一小股冷空氣南下，氣溫下降，北台略轉涼。北部溫度約為20至30度，中部22至33度，南部22至34度，東部20至35度。
最新模擬顯示，明(21)日東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率；北台涼，其他地區早晚涼。週四(22日)至週五(23日)白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。
週五晚起至下週(25)日東北風及熱帶系統逐漸逼近，北部、東半部降雨漸趨明顯；但其對各地天氣的影響程度，模式會不斷調整，應持續觀察。（編輯：陳苾暐）