伊莉莎白二世長眠！大臣「折斷白杖」 象徵女王時代結束
英國已故女王伊莉莎白二世的國葬典禮，已於當地時間19日畫下句點，安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），與丈夫菲立普親王（Prince Philip）、父親喬治六世（King George VI）長眠。在儀式過程中，有一幕是白色手杖被折斷，象徵伊莉莎白二世時代結束。
綜合外媒報導，在溫莎堡舉行的女王入葬儀式，最後一幕便是宮務大臣（Lord Chamberlain）帕克勳爵（Andrew David Parker）折斷一根白色手杖，隨後放置於靈柩上，並隨靈柩一同入皇家墓穴。
據悉，這舉動被稱為「斷杖」（breaking of the stick），該根白杖象徵宮務大臣帕克為君主的服務已結束，也象徵伊莉莎白二世身為女王，統治英國的時代已畫下句點。
報導並指出，「斷杖」的做法可追溯到許多世紀以前，上次執行是在70年前，當時的克拉倫登伯爵（Earl of Clarendon）在喬治六世的墳前折斷了他的手杖。
所謂的宮務大臣是王室內廷最高級官員，負責辦理王室大大小小的典禮與活動，也負責維繫君主與上議院之間的溝通交流。
帕克勳爵為英國前情報官員，曾於2013年至2020年任職於軍情五處，在2021年4月1日上任，成為伊莉莎白二世的宮務大臣，他作為宮務大臣的首項任務便是籌備已故愛丁堡公爵菲立普親王的葬禮。