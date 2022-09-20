墨西哥7.6強震！民眾驚逃上街　「919」驚人巧合瘋傳

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16歲的卡德納斯（Carla Cárdenas）形容，地震一開始感覺相當緩慢，隨後呈現強勁搖晃，她嚇得跑出旅館，和其他人一起在街上觀望，周遭一些房屋牆壁都出現些許裂縫，有些外牆和屋頂部分甚至已經脫落。
37歲的蘇亞雷斯（Karina Suarez）在匆忙撤離自己居住的城市後表示，這種感覺真的很糟糕；還有人在震後抱著才3歲的兒子站在原本用餐的餐廳外，遲遲不敢入內，交通一度大打結。美國太平洋海嘯預警中心對墨西哥海岸部分地區發布了海嘯預警，稱海浪可能達到1至3公尺。
據悉，1985年9月19日，該國首都墨西哥城（Mexico City）也曾發生芮氏規模7.8的大地震，造成上千人死亡；2017年的9月19日，墨西哥又發生一場7.1級地震，造成數百人喪命，地震發生前數小時，當地民眾還正在進行防災演習。因此在本次地震發生後，不少居民都相信，這似乎是個「被詛咒的日子」。
對此，包含美國地質調查局（USGS）的地震學家厄爾（Paul Earle）在內的專家們則指出，大地震重複發生的日期應為湊巧，只是人們會在發現類似巧合時自行拼湊出一個模式，但目前並沒有科學依據可以證明，地震的發生有特定的季節或日子。