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墨西哥7.6強震！民眾驚逃上街　「919」驚人巧合瘋傳

▲地震發生後，許多民眾都匆忙逃到室外。（圖／美聯社／達志影像）
▲地震發生後，許多民眾都匆忙逃到室外。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-20 07:11:162022-09-20 07:39:20

墨西哥的米卻肯州（Michoacan），當地時間19日下午1點05分左右，發生芮氏規模7.6的強烈地震，震源深度約15.1公里，巧合的是墨西哥近代也有2次規模超過7的強震發生在9月19日，讓不少民眾想起恐怖的回憶，截至發稿時間為止，已知至少1人死亡。

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綜合外媒報導，墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上引述海軍部長敘述，在港口城市科利馬（Colima）的曼薩尼約（Manzanillo），有人在商場牆壁倒塌時喪生，而震央附近的米卻肯州柯爾柯曼市（Coalcoman）也傳出多棟建築物受損，但沒有立即傷亡報告傳出。

16歲的卡德納斯（Carla Cárdenas）形容，地震一開始感覺相當緩慢，隨後呈現強勁搖晃，她嚇得跑出旅館，和其他人一起在街上觀望，周遭一些房屋牆壁都出現些許裂縫，有些外牆和屋頂部分甚至已經脫落。

37歲的蘇亞雷斯（Karina Suarez）在匆忙撤離自己居住的城市後表示，這種感覺真的很糟糕；還有人在震後抱著才3歲的兒子站在原本用餐的餐廳外，遲遲不敢入內，交通一度大打結。美國太平洋海嘯預警中心對墨西哥海岸部分地區發布了海嘯預警，稱海浪可能達到1至3公尺。

據悉，1985年9月19日，該國首都墨西哥城（Mexico City）也曾發生芮氏規模7.8的大地震，造成上千人死亡；2017年的9月19日，墨西哥又發生一場7.1級地震，造成數百人喪命，地震發生前數小時，當地民眾還正在進行防災演習。因此在本次地震發生後，不少居民都相信，這似乎是個「被詛咒的日子」。

對此，包含美國地質調查局（USGS）的地震學家厄爾（Paul Earle）在內的專家們則指出，大地震重複發生的日期應為湊巧，只是人們會在發現類似巧合時自行拼湊出一個模式，但目前並沒有科學依據可以證明，地震的發生有特定的季節或日子。

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