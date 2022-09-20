▲ 「專注只做一件事情」到底有多可怕？Suzuki Swift Hybrid 試駕

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而主打靈活都會用車體驗的 Swift，已算得上是 Suzuki 的始祖級車款，從 1983 年的 Cultus 華麗轉身，直至現在就度過了整整快要 40 年的歷史。如今，Swift 以更小巧的靈活身形、樸實平凡的內裝設計，再加上價格相對宜人的進口車身份來面對國內消費受眾，對於諸如大學新鮮人、或是小資族的日常通勤，絕對是相當理想的優選。倒是這次 Swift 所裝配的 Hybrid 油電技術讓我有了相當的好奇心，加上小葉對於本車的動力駕控呈現讚譽有加，我也就把這次的試駕重點放在這個部分了。
不免俗地還是要提一下本車在動力心臟上的設置，1.2 升直列四缸自然進氣引擎所獨立產出的 83 匹最大馬力與 11 公斤米峰值扭力乍看之下完全不夠用，但別忘了本車可是鑲有 Hybrid 之名，換言之，Swift 另有額外配置一具鋰離子電池與 ISG 整合式啟動馬達發電機，擔任節能、加強動力轉換效能的要角。而在實際踩踏上，這組動力要推動不到一噸的車重簡直輕鬆寫意，以台灣最高限速約莫 110、120 km/h 的使用狀況而言，Swift 完全不會有力不從心的問題，但必須說，想要透過本車在高速公路上享受如渦輪車般的暢快，還是不要太勉強了。此外，CVT 幾乎沒有任何頓挫的換檔特性，我認為這完全符合此受眾的消費使用習性，舒適、順暢才是首要，否則，作為性能旗艦身份的 Swift Sport 不也就失去存在意義了嗎？
不過，作為一輛都會使用小車，Suzuki 顯然沒有因為 Swift 的車格、市場設定而在輔助駕駛部分有任何取捨，舉凡 ACC 主動式車距巡航、BA 煞車輔助、BSM 車側盲點偵測、LDWS 車道偏離警示等等，都已經被歸列為標準配備項目，倘若在往後的產品更新中能夠將車道置中也一併納入，相信會增加不少產品吸引力。
Suzuki Swift 目前在台灣市場的產品操作上，係採「單一車型」的方式在進行販售，對於企業而言，這都需要莫大的勇氣，主因在於這輛車要在配備滿載的情況下擁有相對適切的售價才能有機會吸引消費受眾。攤開 Swift 在國內販售的編成清單，撇開較為主觀的設計與用料不談，對於消費者心中所期盼的配備滿載程度，Swift 是絕對可以滿足的，放眼市場中的同級敵手而言也相當少見。
從這些產品操作中其實也不難發現 Suzuki 不會因為車輛位居入門就在研發能量上有所刪減，而是對於旗下每一款車都傾注同等資源來開發，每一輛車都自帶鮮明的特色濾鏡，讓 Suzuki 這間以推出小尺寸車款為營運主力的品牌有種說不上來、與眾不同的魅力，這就是「只專注做一件事情」的恐怖之處。