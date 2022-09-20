Ford Transit大改款全車系聯袂登場，6車型3款動力配置滿足不同用途

我是廣告 請繼續往下閱讀
Transit燃油版在外觀上與純電版的主要差異在於水箱罩採用傳統的水平格柵造型非封閉設計，依規格配備不同分為六個等級，雖然未公布各車型的配備差異之處，但從圖片來看入門車型採用的是較為樸素的未塗裝塑料保桿，頭燈的LED日行燈造型也略有不同，中階以及高階型則額外添加有車側金屬飾條，Sport車型則放大了側裙尺寸，PHEV及EV車型在右側頭燈下方還額外配置有充電插口，搭配上車側彩貼及跳色飾條點綴，讓這款商用車有別以往凸顯出不同的活潑調性。
車艙最大特色在於採用一組13吋的中央觸控螢幕，將多數按鍵整合在內並導入最新的SYNC4 信息娛樂系統，螢幕下方則同樣為觸控式的空調介面，僅保留些許常用的實體按鍵，另外也支援Ford Pro數位平台，讓車隊管理階層能在智慧裝置上監控車輛充電狀態、售後服務及財務規劃等項目；車廂形式依車型分為兩種長度與兩種高度的車身尺寸，未來還會推出Tourneo Custom車型以滿足有載客需求的消費者。
動力部分在純內燃機車型上搭載的是2.0升EcoBlue柴油引擎，依車型不同分別可輸出109匹至168匹馬力，搭配的有6速手排及8速自排變速箱，並可選配四輪驅動與機械式限滑差速器，據原廠表示自排版本的最大牽引力是2.5噸，作為露營拖車也是不成問題；PHEV車型則是以2.5升汽油引擎搭配電動馬達為動力來源，雖未透露性能資訊據猜測應會來到220匹馬力左右，11.8 kWh的電池可提供57公里的純電行駛能力；純電版的e-Transit可提供214匹的最大馬力，74kWh電池能發揮約380公里的行駛里程，大改款Ford Transit預計將在德國IAA商用車展上亮相，預計2023年第三季開始交付。