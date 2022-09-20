貴州隔離巴士27死延燒！網傳「同批隔離者」還原荒謬過程

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡霞19日晚間透過推特轉發1名中國網友的發言，當事人自稱是當天的同批隔離者，也住在貴陽市被封控的社區，事發前和家人已居家隔離10多天。17日晚上9點多，他突然收到通知，要去隔離點集中隔離，就算他出示近半個月來核酸檢測陰性的證明，防疫人員仍堅持稱是「上頭命令」，無奈之下只能選擇配合，與家人簡單收拾行李、穿上防護服，於18日凌晨1點搭上巴士從社區出發。
該名網友指出，凌晨1點半左右，巴士突然停在路邊，他往窗邊一看，發現還有3輛巴士也停在這裡，路旁一堆人，有些連防護服都沒穿。
防疫人員告訴大家可以下車放風，巴士一停就是3個多小時，他詢問還要等多久，卻得到「還沒聯繫到可以接受你們的地方」這種回應，讓他大感不滿，不解為何連隔離地點都還沒確定，就急著把人從家裡拉出來；結果幾乎同一時間，就傳出和他同批隔離者所搭乘的巴士翻覆，事發後，巴士馬上將他們一車的人送回原社區。
雖然當局已將貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖淩雲，3人祭以停職處分，並持續調查事故原因，但滿載隔離民眾的巴士卻發生車禍，引發社會輿論嘩然，不少中國民眾都質疑，是安排不當加上駕駛員身穿防護服，專注度和視線受影響等多重因素，才會導致悲劇發生，中國社群媒體上，多篇聲討當局強制隔離、封城文章短暫出現後，立即遭到刪除。