花東受困童無家可回！芥菜種會收容災民、供物資和急難金

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芥菜種會昨（19）日指出，在花蓮東里有位認養服務的受助童，因地震住家遭嚴重損壞，孩子受困屋內，幸被叔叔救出；清水部落道路中斷無法進入，有2位受助童無法回家，經過安排目前暫住親友家中；而芥菜種會所服務的台東利稻部落、霧鹿部落、下馬部落均停電，對外交通中斷，其中利稻部落通訊不良，據合作教會牧師下山告知，多處路面掏空，且利稻儲糧點食物已發完，芥菜種會將盡快提供物資上山。另外，社工也會在玉里和鄰近鄉鎮提供帳篷、物資等，讓有急需的家庭得以安置及溫飽。
芥菜種會社會救助處處長全國成表示，芥菜種會有負責社區防救災服務的專業團隊，平日不僅致力於培力社區面對災害的因應策略、組織社區救災團隊，以及災況模擬演練等，亦隨時掌握任何災害狀況，並透過社區互助網絡提供即時、就近的服務。
全國成說，因應此次震災，社工18日晚間就開著食物銀行轉運車載物資夜奔花東展開救援，除了提供物資給災區民眾，也開放申請急難救助金，除了該會所服務的認養家庭之外，村里長也可為民眾申請，由社工受理評估後發放；芥菜種會花蓮習藝所在震災期間也成為臨時收容據點，開放給災民住宿。
芥菜種會表示，近日仍可能持續有餘震，請民眾提高警覺，提醒民眾，地震搖晃時，請立即找安全地方就地掩護和避難，平時預備家庭防災包和防災頭套，事先規劃就地避難位置，並確實牢固物品及傢具。此次震災若有需要援助，請撥打客服專線(02)7705-9292，也請隨時關注「芥菜種會社區防救災暨食物銀行」FB粉絲專頁，瞭解防救災相關訊息