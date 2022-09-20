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NBA／看衰湖人新陣容　名記：他們自己都不相信能成功

▲Anthony Davis和「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis和「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-20 09:35:39

洛杉磯湖人在新賽季試圖重返榮耀，但是目前的處境對他們很不利，ESPN記者Brian Windhorst在《NBA Today》節目中直言，這支球隊的現有陣容根本不可能讓他們拿下總冠軍。

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距離洛杉磯湖人隊贏得2020年NBA總冠軍才約兩年的時間過去，然而這支球隊因為老化、傷病和錯誤的管理層操作而迅速衰弱。2021年被鳳凰城太陽在首輪淘汰，2022年沒進季後賽，隨著詹皇又老了一歲，沒有多少人相信他們還有爭冠機會。

今年休賽季湖人積極想進行補強，然而卻不願意付出太大的代價，這讓他們錯失了得到明星控衛Kyrie Irving的機會，之後管理層對於和溜馬交易來Buddy Hield及Myles Turner又感到遲疑；訓練營即將開始，然而球隊陣容並無太大改變。

近期Patrick Beverley和Dennis Schroder先後入隊，讓湖人後場增加了一些可用之兵，但他們兩人都只是配角，而且球隊依然沒能解決Russell Westbrook的問題。

Windhorst稱自己不認為湖人能用這樣一套陣容取得成功，他認為連湖人球團自己都不相信，「看看如今湖人的這些球員，投籃都不算出色。而過去15年，LeBron最需要的就是身邊人能投籃、投籃、再投籃，但如今湖人最好的射手是Kendrick Nunn，他已經有一年多沒有上場了，我們甚至不知道他在賽季開始時的健康狀況。」

「我這樣說，可能會在日後成為被人攻擊的憑據，但我真不認為湖人內部人士相信他們目前的陣容能取得成功，我真的不相信。」湖人在休賽季還簽下了Thomas Bryant、Lonnie Walker、Juan Toscano-Anderson和Damian Jones等人，但這些人很難幫助他們在競爭激烈的西區脫穎而出。

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