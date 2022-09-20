NBA／看衰湖人新陣容　名記：他們自己都不相信能成功

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今年休賽季湖人積極想進行補強，然而卻不願意付出太大的代價，這讓他們錯失了得到明星控衛Kyrie Irving的機會，之後管理層對於和溜馬交易來Buddy Hield及Myles Turner又感到遲疑；訓練營即將開始，然而球隊陣容並無太大改變。
近期Patrick Beverley和Dennis Schroder先後入隊，讓湖人後場增加了一些可用之兵，但他們兩人都只是配角，而且球隊依然沒能解決Russell Westbrook的問題。
Windhorst稱自己不認為湖人能用這樣一套陣容取得成功，他認為連湖人球團自己都不相信，「看看如今湖人的這些球員，投籃都不算出色。而過去15年，LeBron最需要的就是身邊人能投籃、投籃、再投籃，但如今湖人最好的射手是Kendrick Nunn，他已經有一年多沒有上場了，我們甚至不知道他在賽季開始時的健康狀況。」
「我這樣說，可能會在日後成為被人攻擊的憑據，但我真不認為湖人內部人士相信他們目前的陣容能取得成功，我真的不相信。」湖人在休賽季還簽下了Thomas Bryant、Lonnie Walker、Juan Toscano-Anderson和Damian Jones等人，但這些人很難幫助他們在競爭激烈的西區脫穎而出。