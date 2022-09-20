地震致東興圳橋面隆起害學童絆倒 鄭朝方會勘促回復平整

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鄭朝方今(20)日表示，收到訊息的第一時間，便邀集相關單位一同會勘，協助校方行政溝通，以期在最快時間能進行修繕，以減低通學學生和用路人危險。感謝縣府文化局和相關單位遂及啟動修繕工程規劃，並針對修繕期間學生的通學路線做配套方案，確保學童上下學的用路安全。
會勘過程中，現場家長會代表也提出，市公所管理的道路及縣政府管理的東興圳，在相連部分，也還有許多高低落差的狀況，但反應多次卻都被公部門互相推卸責任，時間久了，民眾都被迫「習慣與危險相處」。懇請相關權責單位盡快的處理。
鄭朝方進一步表示，昨日的會勘確實發現這條通學兼休憩廊道，不單是受此次地震影響；先前東興圳兩岸的橋樑發生裂縫及高低差，並且有部分橋體與圳邊有沖刷掏空的現象產生，至今都未能積極處理，讓里民及興隆國小的學童在通行、通學潛藏高風險。今天這個步道個案，一邊是縣府管理，一邊是公所管理，工程上銜接部分造成的鋪面落差，卻要孩子們習慣這樣的危險，這是城市治理上應該去避免的事情，應該要雙向溝通工程，順接步道施作的流暢性，這也是作為一個市長必須做到的事。見微知著，未來擔任市長，一定優先來與相關單位積極協調、處理，有效率的解決該區問題，保障市民安全。