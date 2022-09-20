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地震致東興圳橋面隆起害學童絆倒 鄭朝方會勘促回復平整

▲地震導致新竹縣竹北市東興圳橋面隆起，害路過學童絆倒，民進黨竹北市長候選人鄭朝方（右）、市民代表候選人范格菱（左）前往會勘。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲地震導致新竹縣竹北市東興圳橋面隆起，害路過學童絆倒，民進黨竹北市長候選人鄭朝方（右）、市民代表候選人范格菱（左）前往會勘。（圖/鄭朝方團隊提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-09-20 09:44:04

因受日前地震影響，位於新竹縣竹北市興隆國小前方東興圳橋面地面隆起，造成3公分的高低差，昨(19)日上午通學時間，有十幾名小學生上學經過橋面時因此被絆倒。接獲當地里長與校方通報，民進黨竹北市候選人鄭朝方立即與興隆國小校長葉瑞珠、鹿場里長范光仁、竹北市導護交通教育志工協會理事長范明忠、市民代表候選人范格菱等人邀集新竹縣文化局前往會勘，研商對應方案，避免再有學童被絆倒受傷。

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竹北「東興圳」為串聯平埔、客家聚落與文化的重要軸線，圳尾的汾陽堂為歷史建築文化資產，2019年起縣府受中央補助執行「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」，是市民重要的休憩場所，而東興圳與興隆國小連結的橋面更是每日承載至少學童一千人次的重要通道。據勘查，因受周末強震影響，橋面隆起，高低不平，導致通學時間，十幾名學生經過被絆倒。

▲新竹縣竹北市東興圳橋面，因地震造成隆起，害路過國小學童絆倒受傷。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲新竹縣竹北市東興圳橋面，因地震造成隆起，害路過國小學童絆倒受傷。（圖/鄭朝方團隊提供）
鄭朝方今(20)日表示，收到訊息的第一時間，便邀集相關單位一同會勘，協助校方行政溝通，以期在最快時間能進行修繕，以減低通學學生和用路人危險。感謝縣府文化局和相關單位遂及啟動修繕工程規劃，並針對修繕期間學生的通學路線做配套方案，確保學童上下學的用路安全。

會勘過程中，現場家長會代表也提出，市公所管理的道路及縣政府管理的東興圳，在相連部分，也還有許多高低落差的狀況，但反應多次卻都被公部門互相推卸責任，時間久了，民眾都被迫「習慣與危險相處」。懇請相關權責單位盡快的處理。

鄭朝方進一步表示，昨日的會勘確實發現這條通學兼休憩廊道，不單是受此次地震影響；先前東興圳兩岸的橋樑發生裂縫及高低差，並且有部分橋體與圳邊有沖刷掏空的現象產生，至今都未能積極處理，讓里民及興隆國小的學童在通行、通學潛藏高風險。今天這個步道個案，一邊是縣府管理，一邊是公所管理，工程上銜接部分造成的鋪面落差，卻要孩子們習慣這樣的危險，這是城市治理上應該去避免的事情，應該要雙向溝通工程，順接步道施作的流暢性，這也是作為一個市長必須做到的事。見微知著，未來擔任市長，一定優先來與相關單位積極協調、處理，有效率的解決該區問題，保障市民安全。

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