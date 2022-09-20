通膨大怪獸趕不走？逾6成民眾預期1年後仍高於2%

國泰金控今（20）日公布今（2022）年9月國民濟信心調查結果，面對通膨大怪獸襲擊，民眾對於今年平均通膨預期值為3.07%，較上月調查值3.02%上揚，也有92%民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中66%民眾則預期通貨膨脹率會高於3%。同時，國泰金時事題調查亦顯示，有61.3%的民眾預期1年後的通貨膨脹率會高於2%，較上次調查大增13.8個百分點，其中34.3%的民眾認為通膨高於3%，
主計總處估計2022年經濟成長3.76%，通貨膨脹率2.92%，國泰金9月國民經濟信心調查結果發現，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.74%，略低於8月調查值2.76%，73%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.07%，較8月調查值3.02%上揚，92%民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中66%民眾則預期通貨膨脹率會高於3%。
另外，國泰金時事題也針對未來1年物價水準與通貨膨脹率預期進行調查，若與今年3月調查結果比較顯示，有88.2%民眾認為未來1年物價水準會上漲，較上次調查減少2.1個百分點；8.4%民眾預期未來1年物價水準不變，較上次調查增加1.5個百分點；僅1.8%民眾認為物價會下跌，較上次調查增加0.6個百分點。
關於民眾對1年後通貨膨脹率看法的調查發現，與今年3月調查結果比較，有61.3%的民眾預期1年後的通貨膨脹率會高於2%，較上次調查大幅增加13.8個百分點；其中34.3%的民眾認為通膨高於3%，較前次調查增加13.4個百分點，另有33.5%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少13.8個百分點。整體而言，預期1年後通膨高於2%的民眾比例提升。