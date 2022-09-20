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貫徹「無毒家園」！超萌拉布拉多犬協助營區緝毒

▲憲指部緝毒犬。（圖／記者呂炯昌，2022.09.20）
▲憲指部緝毒犬。（圖／記者呂炯昌，2022.09.20）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-20 11:33:362022-09-20 12:02:05

國軍為貫徹政府「無毒家園」政策，不遺餘力地從事各項反毒工作，今（20）日更邀請媒體至憲兵指揮部採訪維犬隊毒品查緝能力，展現國軍對毒品零容忍的決心與卓越成果。

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憲指部指出，所屬士林、台中、高雄及花蓮憲兵隊於2020年1月1日編成「緝毒犬分組」，編制18頭犬隻、現有犬隻計16頭，規劃執行憲兵隊毒品查緝（察）任務，並投入國軍毒品及維護社會治安。

憲指部表示，去年迄今年8月止，所屬各憲兵隊、緝毒犬分組配合檢調機關指揮，執行各項毒品查緝專案，計查獲各類毒品共264公斤；另因應新制教召推行，緝毒犬分組採無預警方式，分赴各教召場地執行毒品查察，查獲2位召員身上帶有疑似毒品氣味，經單位實施尿篩呈大麻陽性反應，複驗確認後即函送地檢署偵辦，有效確保營內純淨，消弭社會危害因子。

憲指部表示，所屬犬隻與領犬員均由財政部關務署緝毒犬培訓中心施訓，區分氣味連結、偵測犬技巧及領犬要領等訓練，經評估符合緝毒犬標準後予以結訓，成為合格緝毒犬，撥交至憲指部納入服勤編組，平時結合勤務樣態（庫房、寢室及辦公處所）及模擬勤務現場環境施訓，並由憲指部訓練師每季實施測驗，驗證領犬員臨場反應、狀況應處及犬隻偵測能力，確維犬隊查緝能量不墜。

憲指部進一步指出，在「防毒」領域上，去年迄今年8月止，共計辦理國軍部隊暨司法審檢機關毒品鑑識案件計174件550項，透過毒品成品及尿液樣品分析，以科學數據支持緝毒工作執行，達成「溯毒、追人」目標，阻斷毒品源頭，展現國軍反毒之決心。

▲憲兵緝毒犬。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.20）
▲憲兵緝毒犬。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.20）
▲憲指部緝毒犬在嗅獲毒品後會蹲在一旁，讓領犬員加以確認。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.20）
▲緝毒犬在嗅獲毒品後會蹲在一旁，讓領犬員加以確認。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.20）
▲憲指部緝毒犬腳上隻穿鞋，可保護腳掌，也可避免破壞現場跡證。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.20）
▲憲指部緝毒犬腳上穿鞋，可保護腳掌，也可避免破壞現場跡證。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.20）
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