貫徹「無毒家園」！超萌拉布拉多犬協助營區緝毒

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憲指部表示，去年迄今年8月止，所屬各憲兵隊、緝毒犬分組配合檢調機關指揮，執行各項毒品查緝專案，計查獲各類毒品共264公斤；另因應新制教召推行，緝毒犬分組採無預警方式，分赴各教召場地執行毒品查察，查獲2位召員身上帶有疑似毒品氣味，經單位實施尿篩呈大麻陽性反應，複驗確認後即函送地檢署偵辦，有效確保營內純淨，消弭社會危害因子。
憲指部表示，所屬犬隻與領犬員均由財政部關務署緝毒犬培訓中心施訓，區分氣味連結、偵測犬技巧及領犬要領等訓練，經評估符合緝毒犬標準後予以結訓，成為合格緝毒犬，撥交至憲指部納入服勤編組，平時結合勤務樣態（庫房、寢室及辦公處所）及模擬勤務現場環境施訓，並由憲指部訓練師每季實施測驗，驗證領犬員臨場反應、狀況應處及犬隻偵測能力，確維犬隊查緝能量不墜。
憲指部進一步指出，在「防毒」領域上，去年迄今年8月止，共計辦理國軍部隊暨司法審檢機關毒品鑑識案件計174件550項，透過毒品成品及尿液樣品分析，以科學數據支持緝毒工作執行，達成「溯毒、追人」目標，阻斷毒品源頭，展現國軍反毒之決心。
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